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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

پیام های توئیتری درباره مرگ استیون هاوکینگ

پیام های توئیتری درباره مرگ استیون هاوکینگ

سازمان فضایی آمریکا و نخست وزیر هندوستان مرگ استیون هاوکینگ را در توییتر تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز استیون هاوکینگ فیزیکدان برجسته در سن ۷۶ سالگی در خانه خود در گذشت. در همین راستا سازمان فضایی آمریکا، برخی از دانشمندان و حتی نخست وزیر هند مرگ او را تسلیت گفته اند.

ناسا در پیامی توییتری نوشت: به یاد استفان هاوکینگ، یک فیزیکدان برجسته و سفیر علم. نظریه های او امکانات نامتناهی ایجاد کرد که ما و جهان در حال بررسی آن هستیم. امیدواریم همانطور که به فضانوردان ایستگاه فضایی در سال ۲۰۱۴ گفت، همیشه مانند سوپرمن در جاذبه میکرو پرواز کنی.

علاوه بر آن نارندا مودی نخست وزیر هند نیز در توئیتر پیام تسلیتی منتشر کرد. در این پیام آمده است: پروفسور استفان هاوکینگ یک  دانشمند برجسته بود. شخصیت استوار و محکم او الهام بخش مردم تمام جهان بوده است. فقدان او دردناک است. امیدوارم روح او در آرامش باشد.

نیل دگراس تایسون، فیزیک اخترشناس آمریکایی نیز مرگ هاوکینگ را تسلیت گفت: مرگ او یک خلا فکری در جهان ایجاد می کند.

استیون هاوکینگ در ۸ ژانویه ۱۹۴۲ و در سیصدمین سالگرد مرگ گالیله به دنیا آمد. روزمرگ او (۱۴ مارس) نیز مصادف با تولد انیشتین است.

کد مطلب 4251630
شیوا سعیدی

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