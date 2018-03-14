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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد:

نتایج دوره های کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

نتایج دوره های کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: اسامی پذیرفته شدگان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ اعلام شد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی پذیرفته شدگان دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن‌ماه ۱۳۹۶ از بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

وی افزود: پذیرفته شدگان در این دوره ها ضرورت دارد به شرح اطلاعیه ای که همزمان با اعلام اسامی آنها در سایت سازمان سنجش منتشر می شود، برای ثبت نام در محل قبولی اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: پذیرفته شدگان دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی می توانند برای ثبت نام در روزهای شنبه ۲۶ اسفند تا دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶ به محل موسسه آموزشی محل قبولی مراجعه کنند.

کد مطلب 4251656

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