سینماهای نمایش دهنده «به وقت شام» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی کیا از امروز در سینماها به نمایش در می آید. این فیلم در سینماهای کورش، آزادی، مگامال، گالری ملت، چارسو، باغ کتاب، پردیس شهرک، پردیس اطلس، زندگی، اریکه ایرانیان، جوان، ماندانا، تیراژه، سپیده، سمرقند، ارگ، سروش، پیروزی، راگا، شکوفه، فلسطین، کیان، بهمن، شاهد، فرودسی اکران می‌شود.

«به وقت شام» قصه ۲ خلبان ایرانی را روایت می‌کند که قصد دارند مردم را از محاصره داعش خارج کنند اما با سقوط هواپیما آنها به سرنوشتی عجیب دچار می‌شوند.

جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی به تولید رسیده است.

هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می‌کنند.

این فیلم سینمایی به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی، جدیدترین محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر رونمایی و موفق به دریافت سه سیمرغ بهترین کارگردانی، بهترین صداگذاری و بهترین موسیقی متن شد.