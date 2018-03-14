«به وقت شام» خباثت داعش را نشان می دهد/ داعش خطری برای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور درباره فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا اظهار کرد: فیلم سینمایی «به وقت شام» بخشی از تاریخ معاصر ماست و این فیلم را می توان اثری ملی، هنری، انسانی، سیاسی و تاریخی در غالب مستند و داستانی دانست.

وی افزود: جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با تاریخ معاصر ما پیوند می خورد و به موضوعی پرداخته است که مردم نسبت به حضور و خطراتش آگاهی نسبی دارند از همین رو «به وقت شام» به تعبیری نمایشگر دوران سیاه معاصر و توانسته است به خوبی پلیدی و خباثت یک گروه تروریستی در جهان را در قالبی هنر به تصویر بکشد.

ابتکار تاکید کرد: آقای حاتمی کیا توانست با هنر خود زاویه دید متفاوتی از گروهک داعش به نمایش بگذارد که سال ها سینمای دنیا از این موضوع مهم غافل بوده است.

رییس سابق سازمان محیط زیست به وجه سیاسی اثر حاتمی کیا اشاره کرد و افزود: بخش سیاسی این فیلم همان تناقضات درباره حضور قهرمان اصلی فیلم در سوریه بوده است که منجر به چالش بین خودش و نزدیکانش شده بود. تناقضاتی که در بین مردم کشور نیز وجود داشته و دارد که شاید برای مسئولان و بخش اعظمی از مردم موضوع حضور ایران در سوریه حل شده اما حاتمی کیا خواسته است به همان بخش از مردمی که چرایی حضور ایران در سوریه برایشان علامت سوال ایجاد کرده بود پاسخی با زبان هنر داده باشد.

وی ادامه داد: داعش بیشتر از اینکه یک خطر برای جهان باشد خطری برای منطقه و جهان اسلام است و مهم تر از آن خطری برای کشور عزیزمان ایران به شمار می آید.

معصومه ابتکار به صحنه های خشن و مشمئز کننده در برخی سکانس ها اشاره کرد و گفت: «به وقت شام» توانسته است واقعیات منطقه و گروه تروریستی داعش را منعکس کند و اگر شما در فیلم خشونت های گسترده و در برخی مواقع غیرقابل تحمل را می بینید این لاجرم تلاش حاتمی کیا و عوامل فیلم «به وقت شام» برای انتقال پیام خشونت و نفرت اعضا و تفکر داعش بوده است که در برخی از صحنه های این فیلم به وضوح به تصویر کشیده شده است و شاید آقای حاتمی کیا چاره ای جز نمایش این خشونت نداشت.

معاون رییس جمهور با توصیه به دیدن فیلم توسط مردم تصریح کرد: به نظرم این فیلم را همه اقشار مردم باید ببینند تا بدانند در تاریخ معاصر ما چه گذشته است و نسبت به این موضوع آگاه شوند که چه مقدار خطر داعش نزدیک بود و اگر مجاهدت های رزمندگان مدافع حرم نبود چه آسیبی می توانست به منطقه و کشور وارد کند.

وی در تکمیل صحبت هایش اشاره کرد: این فیلم سینمایی به شدت فیلم مهمی است و باید در سینماهای سراسر دنیا اکران شود چرا که پیام این فیلم پیام جهانی در مقابله با خشونت و افراطی گری است.

ابتکار اظهار کرد: یکی از نکات برجسته این اثر وجهه نمایشی عملکرد داعش درباره سر بریدن و شکنجه اسرای در دست داعش بود که در قالب کلیپ در دنیا به نمایش گذاشته می شد که این گروه تروریستی با نمایش چنین فیلم ها و کلیپ هایی سعی در تخریب اسلام در جهان را داشت.

وی به بخش دیگر از این فیلم اشاره کرد و تاکید کرد: نکته مهم دیگر این فیلم که نباید از آن غافل شد نمایش فاصله بین نسل ها است و اینکه چگونه می توان شکاف بین ۲ نسل پدر و پسر را که در این فیلم نشان داده شده بود، برطرف کرد. پسری که می خواست راه پدر را که همان دفاع از ارزش ها بود ادامه دهد و پدری که اجازه دیده شدن را به پسرش نمی داد. این شکاف عمیق به شدت در حال حاضر در بین نسل های قبل و فعلی وجود دارد و دیدید در این فیلم چگونه پسر که نماینده نسل سوم انقلاب است جانش را برای دفاع از ارزش ها داد و به هدفش رسید. این موضوع بسیار مهمی است که در جدیدترین اثر حاتمی کیا دیده می شود و باید قدر این موضوع را دانست.

ابتکار درباره سینمای ابراهیم حاتمی کیا در سال های اخیر اظهار کرد: فیلم سینمایی «به وقت شام» از آثار برجسته آقای حاتمی کیا محسوب می شود. ما همیشه در آثار آقای حاتمی کیا حماسه و دفاع از ارزش ها را دیده ایم که همیشه برای مردم تاثیر گذار بوده است. امیدوارم که این فیلم با استقبال مردم روبه رو شود و تاثیر خودش را در آحاد جامعه بگذارد.