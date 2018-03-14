حمایت از نیازمندان در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمانزاده در مراسم گلریزان مجمع خیرین منطقه ۱۳ با اشاره به ضرورت توجه به خانواده های محروم در آستانه نوروز ۹۷ گفت: به منظور رفع مشکلات معیشتی خانواده های نیازمند منطقه، جلب مشارکت عمومی امری ضروری است.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در برخی از محلات منطقه به میزان قابل توجهی ضعیف است افزود: توجه به محرومان یکی از مهم‌ترین رویکرد های شهرداری تهران است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود شهروندان احساس آرامش و آسایش کنند.

شهردارمنطقه۱۳ در ادامه با بیان اینکه به لحاظ آماری بیش از یک هزار خانوار در سطح منطقه در طول ماه یک وعده غذای گرم ندارند؛ اذعان داشت: با وجود اصناف مربوط به تهیه غذا و تالارهای پذیرایی موجود در منطقه می توان با مشارکت ایشان غذای گرم این تعداد خانوار نیازمند را تامین کرد.

همچنین ابراهیمی سوته، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در جلسه گلریزان مجمع خیرین منطقه ۱۳ که هم اکنون در سوله بحران ناحیه ۲ در حال برگزاری است؛ با اشاره به آیات و روایات اسلامی در اهمیت امور خیریه، تصریح کرد: پرداختن به کار خیر توفیقی است که نصیب هر کس نخواهد شد.

وی افزود: برنامه ریزی به منظور مشارکت جویی مردم و خیرین در رسیدگی به فقرا و نیازمندان منطقه امری است که همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد : همه ما بعنوان یک مسلمان و یک ایرانی در قبال رسیدگی به محرومان و نیازمندان وظیفه داریم و باید در راستای ایجاد امید و اعتمادسازی در جامعه تلاش نماییم.