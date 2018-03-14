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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

هم‌زمان با ایام نوروز۹۷؛

نمایشگاه خودروهای تاریخی در سعدآباد برگزار می‌شود

نمایشگاه خودروهای تاریخی در سعدآباد برگزار می‌شود

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی ایران، مجموعه‌ای از خودروهای تاریخی (کلاسیک) را از ۲ فروردین ۱۳۹۷ در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به نمایش می‌گذارد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی، در این نمایشگاه بیش از ۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت تاریخی با قدمت بیش از ۴۵ سال که متعلق به مالکان خصوصی هستند در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

سلمان یارمحمدی، مدیر اتومبیلرانی کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه در راستای شناسایی و صیانت از خودروهای کلاسیک ـ به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی و ارزشمند کشورمان ـ و با هدف حمایت از مالکان خصوصی این نوع خودروها و کمک به تحقق اهداف دبیرخانه شناسایی و صیانت از وسایل نقلیه تاریخی، برپا خواهد شد.

او افزود: نمایشگاه خودروهای تاریخی کانون ۲ فروردین همزمان با نوروز ۹۷ در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد گشایش می‌یابد و تا ۲۸ اردیبهشت، همه روزه از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ برپا خواهد بود.

یارمحمدی بیان کرد: جانبازان، ایثارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند با بهره‌مندی از تخفیف ۵۰ درصدی از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 4251704
فاطمه کریمی

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