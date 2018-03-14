افتتاح ۱۹ کیلومتر خط ریلی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک پاسارگاد، در این مراسم که روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه و با حضور دکتر پورمند مدیرعامل شرکت هلدینگ میدکو، مهندس فیروزکوهی مدیرکل راه‌آهن استان کرمان و مهندس خسروی‌راد مدیرعامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان حضور داشتند اتصال ریلی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان به خط راه آهن جمهوری اسلامی ایران میسر و گامی بزرگ و موثر در رونق اقتصادی منطقه کرمان برداشته شد.

در مراسم افتتاح دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد با اشاره به نامگذاری سایت بوتیا به نام نامی حضرت رسول اکرم (ص) ، گفت: افتتاح این پروژه توفیق جدیدی برای اقتصاد ملی رقم می‌زند.

در سالی که مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است و در راستای توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، این پروژه در چارچوب توافق اصولی شرکت هلدینگ میدکو با رجا جهت حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی آن با مشارکت اداره راه آهن کرمان و شرکت فولاد بوتیای ایرانیان اجرا شد.

همزمان با برگزاری این مراسم، تجهیزات تخلیه کامیونی بار و تجهیزات جانبی پروژه شامل واگن برگردان، شارژ گندله، تخلیه کنسانتره و باسکول ریلی نیز افتتاح شد.

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان یکی از ۱۷ شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (هلدینگ میدکو) است که در زمینه تولید گندله فعال بوده و در آینده‌ای نزدیک آهن اسفنجی و انواع مقاطع خاص فولادی را تولید خواهد کرد.