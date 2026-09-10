به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سایت جدید روستای قولاق‌کسن شهرستان مراوه‌تپه در مساحتی بالغ بر ۱۰ هکتار احداث شده و در این محدوده ۱۰۳ قطعه زمین با کاربری مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

وی افزود: در راستای آماده‌سازی این سایت، عملیات پیاده‌سازی معابر به مساحت ۱.۵ هکتار توسط امور ماشین‌آلات بنیاد مسکن اجرا و تکمیل شده است و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، متقاضیان می‌توانند روند ساخت‌وساز واحدهای مسکونی خود را دنبال کنند.

خسروی تأمین زمین برای ساخت مسکن را یکی از اولویت‌های بنیاد مسکن دانست و گفت: حمایت از جوانان، اقشار کم‌برخوردار و خانوارهای فاقد زمین و مسکن، در کنار تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها، از اهداف اجرای طرح‌های توسعه و آماده‌سازی اراضی روستایی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان اظهار کرد: آماده‌سازی اراضی و فراهم کردن بستر ساخت مسکن، علاوه بر کمک به خانه‌دار شدن روستاییان، زمینه توسعه متوازن و تقویت سکونت پایدار در مناطق روستایی را فراهم می‌کند.