طهماسبی: حمایت از تولید، مسیر کاهش وابستگی به خارج است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، امروز به همراه معاونان استاندار، فرماندار آزادشهر و جمعی از مدیران کل از یک کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی و واحد تولید غلتک لاستیکی در شهرک صنعتی آزادشهر بازدید کرد.

طهماسبی در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای توسعه تولید داخلی، اظهار کرد: تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشور هستند که در خط مقدم سازندگی و خودکفایی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به محصولات خارجی و تقویت توان صنعتی کشور را فراهم کند.

گفتنی است یکی از واحدهای مورد بازدید توانسته است تمامی قطعات ماشین‌آلات سنگین را با هزینه‌ای حدود یک‌سوم نمونه‌های مشابه خارجی تولید کند و بخشی از محصولات خود را در اختیار قرارگاه‌های عمرانی و بخش خصوصی قرار دهد.

همچنین واحد تولید غلتک لاستیکی این شهرک صنعتی با تولید ماهانه دو دستگاه، برای ۳۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است.