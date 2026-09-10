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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

کشف ۴ کیلو و ۴۱۰ گرم هروئین در محور اراک ـ سلفچگان

کشف ۴ کیلو و ۴۱۰ گرم هروئین در محور اراک ـ سلفچگان

قم- سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم از دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای و کشف ۴ کیلو و ۴۱۰ گرم هروئین در محور اراک ـ سلفچگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دهقانی اظهار داشت: در پی تبادل اطلاعات میان یگان تکاوری استان فارس و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، یک دستگاه خودروی تاکسی حامل مواد مخدر در مسیر اراک به سلفچگان شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی خودرو و با هماهنگی قضائی، مأموران در عملیاتی مشترک خودرو را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۳۸۰ عدد کپسول حاوی هروئین را کشف کنند که مجموع وزن این محموله به ۴ کیلو و ۴۱۰ گرم رسید.

محموله هروئین در بازرسی از تاکسی کشف شد

دهقانی بیان کرد: این عملیات بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از یگان تکاوری استان فارس و با اقدام پلیس قم در محور اراک ـ سلفچگان به اجرا درآمد و محموله مواد مخدر پیش از ادامه مسیر کشف شد.

وی گفت: در جریان این عملیات، فرد قاچاقچی نیز شناسایی و در محل دستگیر شد.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی استان تحویل داده شد.

کد مطلب 6943407

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