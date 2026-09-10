کشف ۴ کیلو و ۴۱۰ گرم هروئین در محور اراک ـ سلفچگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دهقانی اظهار داشت: در پی تبادل اطلاعات میان یگان تکاوری استان فارس و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، یک دستگاه خودروی تاکسی حامل مواد مخدر در مسیر اراک به سلفچگان شناسایی شد.



وی افزود: پس از شناسایی خودرو و با هماهنگی قضائی، مأموران در عملیاتی مشترک خودرو را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.



سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۳۸۰ عدد کپسول حاوی هروئین را کشف کنند که مجموع وزن این محموله به ۴ کیلو و ۴۱۰ گرم رسید.



محموله هروئین در بازرسی از تاکسی کشف شد



دهقانی بیان کرد: این عملیات بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از یگان تکاوری استان فارس و با اقدام پلیس قم در محور اراک ـ سلفچگان به اجرا درآمد و محموله مواد مخدر پیش از ادامه مسیر کشف شد.



وی گفت: در جریان این عملیات، فرد قاچاقچی نیز شناسایی و در محل دستگیر شد.



سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی استان تحویل داده شد.