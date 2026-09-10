کشف یک کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۲ نفر هنجارشکن در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر پنجشنبه در گفتگو خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش واصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت و درگیری ۲ نفر هنجارشکن ماموران انتظامی کلانتری ۲۰ پرواز این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری های ۲۰ پرواز پس از حضور در محل ضمن شناسایی هر دو نفر را دستگیر و به همراه خودرو به کلانتری دلالت می‌دهند.

این مقام انتظامی افزود: از متهمان دستگیر شده پس از بررسی های بعمل آمده از خودرو آنان بیش از یک کیلو مواد مخدر و سلاح سرد و قمه و قداره و مقادیری اقلام ممنوعه کشف و ضبط و متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.