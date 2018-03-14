به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت LBF، در فهرست نامزدهای دریافت جایزه دستاوردهای بین‌المللی، برزیل با نامزدی در ۵ بخش پیشتاز دریافت جوایز از نمایشگاه کتاب لندن است. آمریکا با چهار نامزدی در مکان دوم جای دارد. در این فهرست ۲۷ کشور شایسته دریافت جایزه شده‌اند.

این جوایز برای تشویق و حمایت از دستاوردهای برجسته در ۱۷ رشته اهدا می‌شوند. نشر بین‌المللی، کتابفروشی، نشر آکادمی و دانشگاهی، نشر کودکان، ترجمه ادبی و نوآوری‌های دیجیتال از جمله این بخش‌ها هستند.

امسال برای نخستین بار جایزه ناشر کتاب شنیداری نیز اهدا می‌شود که در این بخش شرکت‌هایی از چین، آمریکا، برزیل، نروژ، دانمارک و لیتوانی نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

در بخش کتابفروشی سال نیز کتابفروشی کارتورستی از رومانی، تیمبوکتو از گامبیا و آپسولا از سوئد نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.

برزیل با ۵ نامزدی، آمریکا با ۴ نامزدی، کانادا، استرالیا و لهستان هر یک با ۲ نامزدی در این فهرست جای دارند. سهم کشورهای بالتیک نیز قابل توجه است و لتونی و لیتوانی هر یک با ۵ نامزدی و استونی با ۳ نامزدی در این فهرست جای دارند.

در این جوایز که از تاریخچه ۵ ساله برخوردار است نام گامبیا برای نخستین بار راه‌یافته است.

جیکز توماس مدیر نمایشگاه کتاب لندن در این باره گفت: بسیار جالب است که نام ۲۷ کشور را در میان نامزدهای نهایی دریافت کنندگان جوایز نمایشگاه کتاب لندن می‌بینیم.

در بخش ناشران کتاب‌های تخصصی و دانشگاهی سه ناشر از هلند، برزیل و سوییس برای دریافت این جایزه رقابت می‌کنند.

در بخش کتاب‌های آموزشی نیز ناشرانی از کانادا، امارات متحده عربی و استرالیا جای دارند.

در بخش کارگزار ادبیات دبورا هریس از آژانسی آمریکایی، گلوریا گوتیرز از اسپانیا و توتل موری از ژاپن نامزد دریافت جایزه هستند.

جایزه‌ای نیز برای جشنواره‌های ادبی اهدا می‌شود که فستیوال ادبی بین‌المللی کنراد از لهستان، پاییز شاعرانه دروسکینینکای از لیتوانی و فستیوال ادبی جرج تاون از مالزی نامزد شده‌اند.

انجمن مترجمان ادبی آمریکا از آمریکا، ژئوپوتیکا از صربستان و بنیاد لونتار از اندونزی نامزدهای دریافت جایزه ترجمه ادبی هستند.

از میان این نامزدها اسامی برندگان سه‌شنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ در مرکز کنفرانس‌های المپیا لندن اعلام می شود.

نمایشگاه کتاب لندن ۲۰۱۸ از ۱۰ تا ۱۲ آوریل(۲۱ تا ۲۳ فروردین) برگزار می‌شود.