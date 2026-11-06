به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۲ نوامبر (۱۷ تا ۲۱ آبان‌ماه) با حضور ۹۹ ورزشکار از ۶۵ کشور جهان برگزار می‌شود.

جلسه فنی و مراسم قرعه‌کشی این مسابقات با حضور مسئولان فدراسیون جهانی و مربیان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد و دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس، بنیامین سلطانیان در وزن ۷۳+ کیلوگرم که ۱۰ تکواندوکار در آن حضور دارند، در دور نخست به مصاف «اندی ولادمیروف» از بلغارستان می‌رود. وی در صورت پیروزی، به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهد کرد و برای رسیدن به فینال باید با یکی از نمایندگان کره جنوبی، افغانستان یا جمهوری کنگو مبارزه کند.

همچنین عسل گل‌تپه در وزن ۶۳- کیلوگرم که با حضور ۱۰ تکواندوکار برگزار می‌شود، در دور نخست به مصاف «کعبی منصور» از عربستان می‌رود و در صورت پیروزی، برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی با «زینب بوسیلا» از اردن مبارزه خواهد کرد.

فیض الله نفجم و نیلوفر صغریان هدایت دو تکواندوکار کشورمان در این مسابقات را برعهده دارند.

طبق برنامه اعلام‌شده، عسل گل‌تپه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه و بنیامین سلطانیان روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه به مصاف رقبای خود خواهند رفت.