سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرگ مردی ۴۵ ساله در بخش رضويه کلانشهر مشهد به مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اعلام شد.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامي تپه سلام به همراه نيروهاي امدادي براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسي هاي اوليه نشان داد راننده ۴۵ ساله کاميون که زير خودرو در حال سرویس و تعمیر کاميون بوده به دلايل نامعلومي جک ۴ تني با توجه به خاکي بودن محل از زير خودرو در رفته و کاميون روي او‌ سقوط کرده است.

حسینعلی زاده افزود: در این حادثه راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده به طرز وحشتناکی جان باخته است.