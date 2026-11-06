روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع آتش‌سوزی در یک سوئیت واقع در منزل مسکونی و نجات یک مرد ۳۳ ساله خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۹:۲۷ امشب، وقوع آتش‌سوزی در یک سوئیت واقع در بلوار دانش، محدوده منطقه زیدی، به مرکز فرماندهی عملیات آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله تیم‌های اطفائیه ایستگاه شماره ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که نشت سوخت از موتورسیکلت مستقر در داخل سوئیت و انتشار بخارات بنزین، احتمالاً زمینه‌ساز وقوع حریق و گسترش سریع شعله‌ها شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان ابراز کرد: نکته قابل توجه این حادثه، مسدود شدن درب ورودی سوئیت بر اثر گسترش آتش و قرار گرفتن موتورسیکلت در مسیر خروج بوده است؛ شرایطی که می‌توانست جان فرد حاضر در محل را با خطر جدی مواجه کند. با این وجود، یک مرد ۳۳ ساله پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، با اقدام به‌موقع شهروندان و از طریق مسیر خروجی دیگر از محل حریق نجات یافت.

وی با اشاره به این حادثه، نسبت به نگهداری موتورسیکلت و سوخت آن در فضاهای بسته و مسکونی هشدار داد و تأکید کرد: نشت بنزین و تجمع بخارات قابل اشتعال در محیط‌های محصور، می‌تواند با کوچک‌ترین جرقه یا منبع حرارتی به آتش‌سوزی ناگهانی و خطرناک منجر شود.

فدایی گفت: این حادثه بار دیگر نشان داد که گاهی یک بی‌احتیاطی کوچک در نگهداری سوخت و وسایل نقلیه، می‌تواند راه فرار را بر ساکنان ببندد و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار دهد.