به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، طی روز شنبه به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی استان، بارش شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، بارش برف در ارتفاعات و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

در این اطلاعیه با تأکید بر احتمال بروز مخاطرات ناشی از فعالیت سامانه بارشی، از شهروندان خواسته شده است از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب و ریزش کوه به‌طور جدی پرهیز کنند.

توصیه‌های پلیس به رانندگان و ساکنان مناطق پرخطر

پلیس لرستان به رانندگان توصیه کرد در صورت ضرورت انجام سفر، با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

همچنین از عشایر، دامداران، کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواسته شده است از حضور در مناطق پرخطر و عبور از رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان تأکید کرد: جدی گرفتن هشدار قرمز هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث ناگوار است.