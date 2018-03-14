امیرحسین شفیعی دبیر پنجمین همایش تئاتر مردمی خرداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری امیرحسین شفیعی را به عنوان دبیر پنجمین همایش تئاتر مردمی خرداد منصوب کرد.

در متن حکم زارعی آماده است: «امام خمینی(ره) یک حقیقت همیشه زنده است که با پرداختن به سیره الهی و درست او، انقلاب راه خود را هرگز گم نخواهد کرد و تا همیشه در مسیر درخشان پیشرفت قرار خواهد گرفت. پس بر ما هنرمندان است تا نگذاریم اندیشه‌های ناب بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شود.

جناب آقای امیرحسین شفیعی

بنا بر شایستگی، تخصص و تجربه‌ شما در امر برگزاری همایش و جشنواره‌های متعدد در آستانه‌ بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)، حضرتعالی را به عنوان دبیر پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد منصوب می‌کنم و از درگاه خداوند منان توفیق شما را خواستارم. لازم است این همایش به پاس چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از پیش با وسعت و حمیت ویژه برگزار شود. امید است با همت و توانمندی‌ که از شما سراغ دارم در برگزاری این رویداد، موفق و مؤید باشید. انشاء‌الله.

کوروش زارعی/ مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری»

پنجمین همایش تئاتر مردمی خرداد، در ۲ بخش تئاتر خیابانی و صحنه‌ای از نیمه‌ خرداد ۹۷ در تهران برگزار می‌شود. فراخوان این همایش به زودی منتشر خواهد شد.

امیرحسین شفیعی که سابقه‌ برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های متعددی را در کارنامه‌ فعالیت‌های اجرایی خود دارد هم‌اکنون ریاست انجمن نمایش استان تهران و مدیریت دفتر تئاتر خیابانی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را برعهده‌دار است.