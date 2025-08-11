امیرحسین شفیعی مدیر باشگاه تئاتر سوره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، با صدور حکمی از سوی محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، امیرحسین شفیعی به عنوان مدیر باشگاه تئاتر سوره منصوب شد. باشگاه تئاتر سوره ذیل رسالت حوزه هنری، تولید نمایش و حمایت از گروه‌ها و استعدادهای حرفه‌ای و جوان کشور را برعهده دارد و در این راستا قرار است از هنرمندان هنرهای نمایشی تهران و دیگر استان‌ها حمایت کند.

باشگاه تئاتر سوره، چندی پیش نمایش «کُهته» را به کارگردانی حسین اسدی در مجموعه تئاترشهر روی صحنه برد و قرار است از ۲۴ مرداد در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر، حمایتگر نمایش «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان باشد.

امیرحسین شفیعی متولد سال ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین و کارشناس ارشد کارگردانی و دارای نشان درجه ۲ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. شفیعی کارگردان و تهیه‌کننده تئاتر و مدیر فرهنگی است و در کارنامه فعالیت‌های خود کارگردانی نمایش‌هایی چون «نامیرا»، «دریادلان» را ثبت کرده است. وی تهیه‌کنندگی نمایش‌های «داستان‌های میان‌رودان»، «گنجشگ مفرغی»، «اسب»، «بابا آدم»، «مگس»، «آوازهای سر شام»، «دروغ» و «مشروع» را برعهده داشته است.

همچنین وی دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیر جشنواره تئاتر استان تهران، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و مدیر رویدادهای فرهنگی و هنری بوده است و در جشنواره‌های فجر، کودک و نوجوان، تئاتر عروسکی مبارک، مقاومت موفق به دریافت جوایز متعدد شده است.

در متن حکم مدیر باشگاه تئاتر سوره آمده است:

بنا به پیشنهاد مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی و با عنایت به شایستگی‌ها، سوابق هنری و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه تئاتر متعهد، بدین وسیله شما را به عنوان «مدیر باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره» منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، نهادی و استانی حوزه هنری نسبت به تأسیس، راه‌اندازی و مدیریت این باشگاه اقدام نموده و در راهبری امور با شورای سیاست‌گذاری باشگاه تئاتر سوره هماهنگ و هم‌افزا عمل کنید. همچنین با سازماندهی هسته‌های فعال تئاتری و هنرهای اجرایی، پیش‌بینی مسیرهای حمایت و رشد و تعامل مؤثر با نهادها و مجموعه‌های هم‌راستا، زمینه ارتقا جایگاه این حوزه را در تراز فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی فراهم آورید.

توفیق شما را در انجام این مأموریت مهم، از خداوند متعال مسئلت دارم.»