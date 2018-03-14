درمانگاه تامین اجتماعی تنگستان به تصویب نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت سازمان تامین اجتماعی کشور پس از نشست های مکرر، احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان تنگستان به تایید و تصویب نهایی شورایعالی فنی و عمرانی و هیات مدیره این سازمان رسید.

وی با اشاره به اینکه شهرستان‌های دشتی و تنگستان تنها شهرستان های استان بوشهر فاقد درمانگاه تامین اجتماعی بودند، افزود: متاسفانه این دو شهرستان در سالیان گذشته در ابعاد مختلفی دچار عقب ماندگی مضاعف شده‌اند که یکی از این ابعاد، مسئله بهداشتی و درمانی است.

شهریاری اضافه کرد: احداث درمانگاه تامین اجتماعی از مطالبات به حق مردم شریف این دو شهرستان بود که پس از نشست های کارشناسی و پیگیری های مکرر، احداث درمانگاه تامین اجتماعی نهایی در سال ۹۶ به تصویب رسید.

وی ادامه داد: همچنین با تصویب شورایعالی فنی و عمرانی و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، احداث درمانگاه تنگستان نیز در سال ۹۷ انجام خواهد شد تا با وجود ۶ هزار نفر مستمری بگیر و افراد تحت پوشش در بخش مرکزی و ٨ هزار و پانصد نفر مستمری بگیر و افراد تحت پوشش در بخش دلوار، در مجموع بیش از ۳٨ هزار نفر در شهرستان تنگستان از خدمات رایگان درمانی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم با احداث این دو درمانگاه که به زودی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ زنی می‌شود شرایط بهداشتی و درمانی به حد مطلوب و مورد رضایت مردم شریف دشتی و تنگستان برسد.

وی گفت: راه اندازی دستگاه سی تی اسکن پیشرفته بیمارستان زینبیه خورموج با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، افتتاح آزمایشگاه تشخیص طبی شهر اهرم با اعتبار ٨ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبارات طرح عمران مناطق نفت خیز، توسعه مراکز و خانه های بهداشت در دشتی و تنگستان، اجرای فاز دوم بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با جلب مشارکت وزارت نفت با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال، ابلاغ شیوه نامه بیمارستان های معین نفت که می‌تواند شرایط حضور پزشکان متخصص را با توجه به احداث پانسیون هایی که در دو بیمارستان شهرهای اهرم و خورموج در حال اتمام است، بسیار تسهیل کند، از دیگر اقدامات است.