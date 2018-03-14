برگزاری موفق رویداد «همدان ۲۰۱۸» نیازمند مشارکت شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی پیش از ظهر چهارشنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با بیان اینکه انجام برنامه‌های گسترده در سطح شهر موجب دیده شدن فعالیت‌ها می شود و جشنواره‌های فصلی و دائمی باید مدنظر باشد، گفت: همدان یک شهر گردشگری و توریستی است و با توجه به در پیش بودن رویداد «همدان، ۲۰۱۸» در بحث گردشگری بخشی به کودکان و خانوده مربوط می شود که باید در برنامه ها مورد توجه واقع شود.

وی با بیان اینکه برگزاری خوب رویداد انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸ جذب سرمایه گذار و گردشگر را به دنبال دارد، افزود: مردم باید بهره برداران اصلی رویداد ۲۰۱۸ باشند و موفقیت در این زمینه نیازمند مشارکت شهروندان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان همچنین به معضل حضور کارتن به دست ها در ورودی های شهر به ویژه میدان باباطاهر اشاره و اظهار کرد: با توجه به برگزارری رویداد ۲۰۱۸ و اهمیت این رویداد در جذب گردشگر و معرفی همدان در سطح بین المللی انتظار می رود ساماندهی این کارتن به دستان و خانه مسافرها در دستور کار قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری ارگانهای مرتبط است.

سلماسی با بیان اینکه به منظور گسترده شدن فعالیت‌ها در سطح شهر باید از ظرفیت فرهنگسراها نیز استفاده شود، اضافه کرد: فرهنگسراها باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که در ساعات روز ایجاد نشاط و شادابی را در شهر به همراه داشته باشد.

وی افزود: انتظار می رود ابتدای سال آینده برنامه‌های اجرایی حوزه‌های مختلف معاونت فرهنگی شهرداری با رویکرد ایجاد شادابی و نشاط در جامعه به طور گسترده در سطح شهر انجام شود.

رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با اشاره به در پیش بودن رویدادهای همدان ۲۰۱۸ عنوان کرد: باید از ظرفیت شهروندان در این خصوص استفاده شود.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه باید با نوع برخورد و تعامل از دو رویداد ۲۰۱۸ در همدان بهره‌برداری داشته باشیم، ادامه داد: امر مهم فرهنگ‌سازی در این خصوص در بین مردم را رسانه‌ها به عهده دارند.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان عنوان کرد: هدف از برگزاری این رویدادها رونق و توسعه صنعت گردشگری است و برگزاری این رویدادها باید منافعی برای مردم شهر و استان همدان داشته باشد.

عسگریان با تأکید بر اینکه باید همه حتی بازار نیز آمادگی برگزاری و بهره‌برداری از رویداد همدان ۲۰۱۸ را داشته باشند، یادآور شد: صرفاً شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در این امور مطرح نیستند.

عسگریان با بیان اینکه بهره‌برداری اصلی را باید مردم از این دو رویداد داشته باشند، عنوان کرد: مردم باید بهره‌برداری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی از این رویدادها داشته باشند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز به کارتن به دست‌های اجاره سوئیت در آستانه سال نو در شهر اشاره کرد و یادآور شد: کارتن به دستان معضل شهر شده و این موضوع باید رفع شود.

حمید بادامی‌نجات با اشاره به وضعیت نامناسب ورودی شهر و میدان باباطاهر با وجود کارتن به دستان، اظهار کرد: ساماندهی این وضعیت کار ساده و آسانی است و بخش خصوصی نیز حاضر به ورود در این امر است اما باید کار انجام شود.

وی در ادامه با عنوان کردن موضوع رویداد «همدان، ۲۰۱۸» و اقدامات تبلیغاتی این رویداد، گفت: در بحث تبلیغات بین‌المللی رویداد همدان ۲۰۱۸، می‌توان از ظرفیت سفارت‌خانه‌ها استفاده کرد که نیاز به هزینه بالایی نیز ندارد.