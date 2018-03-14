۴۲۹۳ موردبازرسی در زنجان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مسلمی ظهرچهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری زنجان، افزود: اداره بازرسی و نظارت صنعت و معدن و تجارت استان زنجان از آغاز سال تاکنون بازرسی‌های مستمری از اصناف انجام داده است و با متخلفین به جد برخورد می‌کند.

وی اظهار کرد: از ۲۵ بهمن ماه نظارت ویژه از بازار شب عید در استان شروع شده و تا اواخر فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی ۲۸ روزه بیش از ۱۷۵ مورد شکایت و گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان ارسال شده و بیش از ۴ هزار و ۲۹۳ مورد هم بازرسی انجام شده است.

مسلمی تاکید کرد: در این راستا با انجام بازرسی‌ها ۳۲۴ پرونده تخلف تشکیل شده است.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به تأمین میوه شب عید در استان زنجان اشاره کرد و گفت: به‌اندازه کافی سیب و پرتقال برای تأمین میوه موردنیاز زنجانی‌ها تهیه‌شده است.

مسلمی اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز در دو بخش کالا و خدمات است و نظارت بر عرضه برنج، گوشت قرمز و منجمد و میوه پایان سال است و در بخش بازار هم شیرینی، شکلات و آجیل است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بیش از ۳۰ بازرس و ناظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در اجرای طرح ویژه نوروزی مشارکت دارند و در این میان بازرسین به‌صورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم از بازار رادارند.