بازار مازندران آرام است؛ سفر ۱۷ میلیون مسافر نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر شنبه در جلسه وبیناری ستاد تنظیم بازار و ستاد خدمات سفر استان با تأکید بر آرامش مطلوب بازار در ایام نوروز، این وضعیت را حاصل تلاش مدیران، اعضای ستاد، فرمانداران و سایر مسئولان دانست.

.یونسی با اشاره به ورود بیش از ۱۷ میلیون نفر مسافر و گردشگر به استان گفت: اگر همراهی دستگاه‌های مسئول نبود، فشار اقتصادی بیشتری بر شهرستان‌ها و استان وارد می‌شد.

او همچنین از مردم استان و شهرستان‌ها به دلیل نمایش همبستگی و رعایت نظم قدردانی کرد.

استاندار مازندران تأکید کرد که طرح نظارت نوروزی تا پایان فروردین ادامه یابد و ستاد خدمات سفر نیز تا پایان شرایط جنگی فعال باشد.

یحیی یوسف‌پور فرماندار شهرستان چالوس نیز گفت: مردم در چنین شرایطی انتظار خدمات دقیق‌تر و حضور فعال مدیران را دارند. وی با تأکید بر نظارت مستمر افزود: دستگاه‌های متولی و اتاق اصناف و بسیج اصناف باید بازرسی‌های خود را به‌طور مستمر دنبال کرده و کمبودها را سریع گزارش دهند.

فرماندار چالوس همچنین بر برخورد با متخلفان و کنترل نوسانات قیمتی تأکید کرد.

در پایان، بر تداوم نظارت بر بازار، مدیریت وضعیت آرد و نان، استمرار بازرسی‌ها و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید شد و مقرر گردید طرح نظارت نوروزی و فعالیت ستاد خدمات تسهیلات سفر تا پایان فروردین و پایان شرایط جنگی ادامه یابد.