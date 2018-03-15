اولریش مارزلف عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهارصد و شصتمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اعضای پیوسته و وابسته، به ریاست غلامعلی حداد عادل، در تالار دکتر شهیدی برگزار شد.
خوشامدگویی به استاد سیدعبدالله انوار، عضو افتخاری فرهنگستان و درخواست از وی برای حضور بیشتر در جلسههای شورای فرهنگستان، تبریک به محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، بهجهت کسب عنوان استاد برتر در رشته زبانشناسی همگانی، تبریک به علاءالدین طباطبائی، عضو وابسته فرهنگستان و محمد افشینوفایی، پژوهشگر گروه شبهقاره، بهجهت تقدیر از کتابهای فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی و سفینه کهن رباعیات در سیوپنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تبریک به هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوسته فرهنگستان، بهجهت انتخاب وی برای عضویت در هیئت امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور، تبریک به حسن انوری، عضو پیوسته فرهنگستان، بهجهت برگزاری مراسم بزرگداشت وی در مؤسسه دهخدا، تبریک به حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان فارسی، بهجهت برگزاری مراسم بزرگداشت وی در دامغان، بخشی از مباحث پیش از دستور این نشست بود.
همچنین گزارش غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان، از سفر به هند و شرکت در همایش داراشکوه و اورنگزیب و دیدار با استادان زبان فارسی شبهقاره، گزارش هوشنگ مرادیکرمانی، از سفر به بوشهر بههمراه حسن ذوالفقاری، و شرکت در همایش نگاهی نو به ادبیات عامه و همچنین سفر به اصفهان و بازدید از مسابقه شعر و داستان دانشآموزان، گزارش مهری باقری، عضو وابسته فرهنگستان و رئیس بنیاد پژوهشی شهریار از فعالیتهای این بنیاد، گزارش محمدجعفر یاحقی، عضو پیوسته فرهنگستان، از برگزاری شب غلامحسین یوسفی و همچنین گزارش مراسم رونمایی کتاب مثنوی معنوی با تصحیح محمدعلی موحد، در مشهد، گزارش حسن ذوالفقاری از همایش نگاهی نو به ادبیات عامه، گزارش غلامعلی حداد عادل از برگزاری دورههای آموزشی واژهگزینی برای دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان و همچنین گزارش حضور اکملالدین احساناوغلو، نماینده مجلس ملی ترکیه و عضو کمیسیون امور خارجه این کشور در فرهنگستان، گزارش محمد دبیرمقدم از شرکت و سخنرانی در همایش روز جهانی زبان مادری و گزارش جلسه دفاع دکتری راحله حمیدزَی، اولین فارغالتحصیل دوره دکتری داشگاه کابل، گزارش ژاله آموزگار، عضو وابسته فرهنگستان، از شب شاهنامه نقالان، گزارش مهدی محقق، عضو پیوسته فرهنگستان، از مراسم بزرگداشت آیتالله مدرس تبریزی در بنیاد پژوهشی شهریار، اعلام تأثر فرهنگستان از درگذشت تقی وحیدیان کامیار، پژوهشگر و ادیب و زبانشناس برجسته، و معرفی آثار منتشرشده جدید فرهنگستان از دیگر مباحث پیش از دستور این نشست بود.
دستور جلسه این نشست انتخاب اعضای جدید غیرایرانی شورای فرهنگستان بود. پس از بحث و تبادل نظر، آقایان اولریش مارزلف (Ulrich Marzolph)، شرقشناس و پژوهشگر ادبیات مردمی ایران و استاد خاورشناسی دانشگاه گوتینگن، از آلمان، بهعنوان عضو افتخاری، عبدالقیوم قویم، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل، از افغانستان، بهعنوان عضو پیوسته غیرایرانی، و سیّدحسین فخری، ادبپژوه و داستاننویس معاصر، از افغانستان، بهعنوان عضو وابسته غیرایرانی، انتخاب شدند.
در پایان این جلسه، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حکم عضویت افتخاری سیّد عبدالله انوار را به وی تقدیم کرد. در ادامه انوار نیز ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جلسه شورای فرهنگستان، در سخنانی به بیان دیدگاههای خود درباره زبان فارسی و همچنین افت علمی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت.
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