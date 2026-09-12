برنامه دو بازی هفته هفتم لیگ برتر؛ جنگ ته جدولی ها در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امروز در حالی پیگیری میشود که قرار بود دو دیدار برگزار شود، اما به دلیل حضور تعدادی از بازیکنان ملیپوش در تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در بازیهای آسیایی ناگویا، دیدار ذوبآهن و سپاهان در دربی اصفهان لغو شد تا امروز تنها یک دیدار از هفته هفتم برگزار شود.
در تنها دیدار امروز، تیمهای صنعت نفت آبادان و چادرملو اردکان از ساعت ۲۰ در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف یکدیگر میروند دیداری که قضاوت آن بر عهده سیدرضا مهدوی خواهد بود.
صنعت نفت و چادرملو تاکنون هیچگاه مقابل یکدیگر قرار نگرفتهاند و به این ترتیب، دیدار امروز نخستین تقابل رسمی دو تیم محسوب میشود.
شرایط دو تیم در جدول ردهبندی نیز چندان مناسب نیست و هر دو تیم برای بهبود جایگاه خود به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند. چادرملو با کسب پنج امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد و صنعت نفت آبادان نیز با چهار امتیاز جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است.
با توجه به فاصله نزدیک دو تیم در پایین جدول، کسب سه امتیاز این مسابقه میتواند برای هر یک از آنها اهمیت زیادی داشته باشد و به بهبود شرایطشان در ادامه رقابتهای لیگ برتر کمک کند.
در آخرین بازی این هفته نیز فردا یکشنبه ۲۲ شهریور تیم های مس شهربابک و نساجی به مصاف هم می روند که این بازی هم برای هر دو تیم مهم خواهد بود.
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