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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۰

پزشکیان: هیچگاه تسلیم نمی‌شویم و از حقوق خود با تمام توان دفاع می‌کنیم

پزشکیان: هیچگاه تسلیم نمی‌شویم و از حقوق خود با تمام توان دفاع می‌کنیم

رئیس جمهور گفت: دشمنان تصور می‌کردند چند روزه می‌توانند ایران را تسلیم کنند، اما ما هیچگاه تسلیم نخواهیم شد و از حقوق ملت خود با تمام توان دفاع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار با آقای انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، تصریح کرد: ما هیچ مشکلی با برادران مسلمان و همسایگان خود نداریم اما این آمریکاست که می‌خواهد ما کشورهای دوست و برادر با یکدیگر دشمن باشیم در حالی که تمام خواسته ما حق و حقوق بین‌المللی است.

رئیس جمهور گفت: آتش‌افروزی در منطقه به علت تمامیت‌خواهی آمریکا و اروپا و جنایتی است که اسرائیل مرتکب می‌شود، چرا که آنها نمی‌خواهند کشورهای مستقل در منطقه وجود داشته باشند.

پزشکیان با اشاره به جنایت‌های آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر علیه کشورمان، گفت: واقعیت تلخ این است که بدون هیچ دلیلی به کشور ما حمله کردند؛ رهبرمان، کودکان، فرماندهان و دانشمندان ما را شهید کردند و غیرقابل توجیه‌تر این است که این حملات از کشورهای برادر و مسلمان صورت گرفت، آنها هواپیماهایشان را از آن منطقه بلند کردند و کشور ما را مورد حمله ناجوانمردانه قرار دادند، ما هیچ راهی جز دفاع از کشور نداشتیم و برای دفاع از کشورمان به پایگاه‌های نظامی آنها که در کشورهای همسایه قرار دارند حمله کردیم.

رئیس جمهور با تأکید بر صلح طلب بودن جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ما به دنبال جنگ و ادامه جنگ نیستیم، علی رغم تمام ظلمی که به مردم کشور ما شده است ما همچنان صلح را اولویت می‌دانیم می‌خواهیم حقوق ما را محترم بشمارند و تحریم‌های ناجوانمردانه را لغو کنند.

پزشکیان با اشاره به دسیسه‌های دشمنان در ایجاد آشوب‌های داخلی قبل از جنگ رمضان، خاطر نشان کرد: قبل از جنگ رمضان عده‌ای را در داخل کشور ما مسلح کردند، آشوب‌های داخلی ایجاد کردند و متأسفانه عده‌ای بی‌گناه نیز در کنار آنها بودند و اتفاقات تلخی به وقوع پیوست، دشمنان تصور می‌کردند چند روزه می‌توانند ایران را تسلیم کنند، اما ما هیچگاه تسلیم نخواهیم شد و از حقوق ملت خود با تمام توان دفاع خواهیم کرد.

رئیس جمهور همبستگی کشورهای مسلمان را در شرایط فعلی ضروری دانست و اظهار داشت: ما نیاز به ژاندارم منطقه نداریم، تمامیت ارضی و امنیت منطقه تنها به دست بازیگران اصلی آن و کشورهای منطقه محقق خواهد شد.

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی نیز ضمن محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت: مالزی از روز نخست با قاطعیت تمام موضع خود را مشخص کرده و پارلمان ما قویا تجاوز به ایران را محکوم کرده است و تمامیت ارضی و حاکمیت ایران برای ما بسیار محترم است.

آقای انور ابراهیم ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز را قابل تحسین دانست و گفت: مقاومت دولت و ملت ایران ستودنی است و هر کشور دیگری شاید در کمتر از سه روز محکوم به شکست بود، اما ایران با قاطعیت ایستاده است و از حقوق خود دفاع می‌کند.

نخست وزیر مالزی ضمن استقبال از طرح توسعه روابط گفت: معتقد به تقویت ارتباطات خود با جمهوری اسلامی ایران هستیم و راهکارهای توسعه ارتباطات در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، آموزشی و... را بررسی خواهیم کرد.

کد مطلب 6944325
محسن صمیمی

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