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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۰

بودجه پزشک خانواده تضمین شد+ فیلم

بودجه پزشک خانواده تضمین شد+ فیلم

سازمان برنامه و بودجه، این وعده را به وزارت بهداشت داده است که بودجه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را تامین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مهم‌ترین برنامه ملی در حوزه سلامت است که متاسفانه هنوز نتوانسته به طور کامل؛ شکل اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس، وزارت بهداشت دولت چهاردهم، عزم خود را جزم کرده که به هر شکل ممکن، این برنامه را اجرایی و عملیاتی سازد. اما، در این بین، موضوع تامین هزینه های برنامه است که پاشنه آشیل پزشک خانواده در سال های گذشته بوده است.

محسن نجفی خواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، با عنوان این مطلب که پزشک خانواده در گذشته فاقد پیوست مالی بوده و هیچ بودجه ای در سر فصل برنامه های سازمان برنامه و بودجه برای آن در نظر گرفته نمی شد، گفت: حالا سازمان برنامه و بودجه این تضمین را به دولت و وزارت بهداشت داده است که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مثل حقوق و مزایا، باشد و صد درصد تضمین شده است.

کد مطلب 6944156
حبیب احسنی پور

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