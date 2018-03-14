مرحله جدیدی از عملیات ارتش سوریه در غوطه؛ جنگ خیابانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه مرحله جدیدی از عملیات نظامی را در غوطه شرقی پس از تقسیم آن به سه منطقه دوما، حرستا و شهرک های جنوب غوطه شرقی آغاز کرده است.

ارتش سوریه در راستای پاکسازی مناطق، شهرک ها و مزارعی که بر آن مسلط شده است و جدا کردن مناطق از یکدیگر و محاصره کامل آنها حرکت می کند. ارتش سوریه مواضع خود را تحکیم بخشیده و آماده مرحله بعدی برای پیشروی در جنوب غوطه است.

بر اساس این گزارش؛ جنگ در دوما و حرستا با موارد قبلی آن با توجه به بافت منطقه کاملا متفاوت است و جنگ خیابانی را ضروری می کند. جیش الاسلام که از جبهه النصره جدا شده است در دوما به سر می برد.

این در حالی است که ارتش سوریه به منطور تسلط بر مزارع منطقه و پیشروی به سوی شهرک های جنوب غوطه از آتش سنگین استفاده می کند. جنگ در منطقه عربین، عین ترما و جوبر نیز جنگ خیابانی است.

همزمان برخی از غیرنظامیانی که از غوطه خارج شده اند به الاخباریه سوریه گفتند که آنها از دو سال قبل سعی در خروج از منطقه را داشتند اما گروههای مسلح مانع می شدند. به گفته این افراد، گروههای مسلح غیرنظامیانی که مایل به خروج هستند را هدف قرار می دهند.

ارتش سوریه گروه فیلق الرحمن را در حرستا به محاصره کامل درآورده اند و افراد این گروه چاره جز تسلیم شدن یا کشته شدن ندارند.

از سوی دیگر الاعلام الحربی اعلام کرد: ارتش سوریه در ادامه عملیات ضد گروههای تروریستی در غوطه شرقی دمشق بر مناطق جدیدی مسلط شد.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه بر منطقه حوش المبارکه و برخی مزارع در شرق شهرک الریحان مسلط شد.

منابع سوری از فروپاشی تروریستها در نتیجه کشته و زخمی شدن شماری زیادی از آنها در جریان عملیات ارتش سوریه خبر دادند.