محمد احسانی مدیر شبکه نسیم درباره جزییات برنامه «شبی با عبدی» که قرار است بعد از تعطیلات نوروز ۹۷ روی آنتن این شبکه برود به خبرنگار مهر گفت: «شبی با عبدی» با محوریت خود اکبر عبدی به تولید و پخش می رسد. این مجموعه یک بخش نمایشی دارد و با محوریت خود اکبر عبدی و آثار وی و کاراکترهایی که بازی کرده است تولید می شود.

وی ادامه داد: بخشی از برنامه که محمدحسین لطیفی کارگردانی آن را بر عهده دارد نیز به صورت گفتگومحور است و مهمانانی که در سریال یا مجموعه ای با اکبر عبدی همبازی بوده اند به برنامه دعوت می شوند و او درباره آن آثار حرف می زند و به نوعی خاطره بازی است.

اکبر عبدی هم خودش بازی می کند هم با پارتنرش بازی دارد و هم با مردم استودیو

مدیر شبکه نسیم درباره این برنامه که تاکنون چند قسمت از آن ضبط شده است، توضیح داد: وجه تمایز مهم برنامه «شبی با عبدی» این است که او چندین کاراکتر دارد. او هم خودش بازی می کند هم با پارتنرش بازی دارد و هم با مردمی که در استودیو حضور دارند همبازی می شود.

احسانی درباره اینکه چه تدبیری پیش بینی شده تا این برنامه مثل سایر برنامه های ترکیبی به سمت سلبریتی ها نرود، اظهار کرد: ما برای اینکه این مساله را حل کنیم در برنامه ها به سمت بخش های دیگری غیر از گفتگو با چهره ها رفته ایم که در پخش می بینید.

سلبریتی ها در فصل جدید «خندوانه» کمتر حضور دارند

وی با اشاره به این رویکرد در «خندوانه» یادآور شد: ما در «خندوانه» هم بخش های مجزایی مثل «خنداننده شو» را اضافه کردیم تا آن حجم از گفتگو با سلبریتی ها پایین بیاید. در فصل پنجم «خندوانه» نیز ترکیب به این صورت پیش بینی شده است که مهمانان به آن معنا سلبریتی نباشند تا تشابهی با مهمانان «دورهمی» و دیگر برنامه ها پیش نیاید. مهمانان در فصل جدید «خندوانه» بیشتر از حوزه های دیگر و به طور مثال از برگزیدگان اجتماعی هستند.

مدیر شبکه نسیم در پایان درباره زمان پخش «دورهمی» و همچنین دلیل پخش نشدن برنامه های جدید اظهار کرد: «دورهمی» تا آخر تعطیلات پخش می شود، عوامل برنامه هم تعهداتی به شبکه دارند و برآوردی وجود دارد که باید به آن عمل کنند و براین اساس برنامه هنوز در حال ضبط است. ما هم به دلیل پخش «دورهمی» خواستیم برنامه های جدید به صورت همزمان روی آنتن نرود تا شباهت های برنامه ها هم کمتر شود.

وی در پایان درباره موزه «دورهمی» نیز گفت: هدایای موزه تقریبا جمع آوری شده و قرار است طی مراسمی برای آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه ارایه شود.