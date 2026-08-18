به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به «دستاوردهای خود» در منطقه افتخار می کند آمار مهاجرت صهیونیست ها از اراضی اشغالی بیانگر واقعیت دیگری است؛ بحران شدید داخلی همزمان با تشدید جنگ ها در جبهه های مختلف.

روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های پارلمان رژیم صهیونیستی نشان می دهد تعداد صهیونیست های بازگشته به اراضی اشغالی طی سال های اخیر شاهد کاهش ۵۳ درصدی بوده است.

بر اساس این گزارش، صدها هزار صهیونیست اراضی اشغالی را ترک کرده و به این منطقه بازنگشته اند. این روند فرار از اراضی اشغالی از سال ۲۰۲۳ آغاز شده است.

در این گزارش آمده است، تصمیم گیری درباره بازگشت به اراضی اشغالی در سایه چالش های اقتصادی و اجتماعی سخت است. کسانی که بازمی گردند نمی توانند به راحتی کار با حقوق مناسب پیدا کنند و روند تثبیت وضعیت همسر غیر اسرائیلی در اراضی اشغالی تا هفت سال طول می کشد.