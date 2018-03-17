مصدومیت بیش از ۱۰۰ فلسطینی در جریان حمله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «احمد جبریل» سخنگوی رسمی هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نیروهای این سازمان به دست کم ۵۰ فلسطینی در روستای اللبن شرقی کمک رسانی کردند. این افراد به دنبال اقدام نظامیان اشغالگر صهیونیست در استفاده از گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی مصدوم شدند.

هم چنین به دنبال شلیک گلوله های پلاستیکی به سمت فلسطینی ها تعداد دیگر از آنها مجروح شدند.

جبریل تاکید کرد که در روستای بیتا واقع در جنوب نابلس ۱۰ فلسطینی و در روستای کفل قلیل واقع در همان منطقه دست کم ۳۰ فلسطینی دیگر مصدوم شدند.