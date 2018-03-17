۶۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی با تولید ۲۲ قلم داروی های تک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریپ، در برنامه نبض شبکه خبر ، اظهارداشت: ما در حال حاضر با تولید ۲۰ داروی زیست فناوری وضع خوبی در بیوتکنولوژی داریم و در کنار کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی قرار داریم.

وی افزود: داروهای زیست فناوری تولید ایران قادر است در سطح جهانی مطرح شود و ما می توانیم با کنار زدن رقبا سهمی از بازار جهانی کسب کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رقبای ما که بازار دستشان است به این راحتی بازارشان را رها نخواهند کرد و ما باید از طریق دیپلماسی و لابی گری بتوانیم سهمی از بازار جهانی به دست آوریم.

قانعی با اشاره به اینکه به همت محققان کشور نیازی به انتقال فناوری تولید دارو از خارج نداریم افزود: این که ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم برای ما فرصتی شده تا بتوانیم داروهایی را که کشورهای دیگر تولید کرده اند تولید کنیم زیرا قوانین این سازمان اجازه نمی دهد دارویی را که کشور دیگر ثبت کرده و تولید می کند، کس دیگری تولید کند مگر زمان منعش منقضی شده باشد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر، گفت: با راه اندازی این صندوق از محققان و تولید کنندگان حوزه دانش بنیان حمایت می شود.

دکتر وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت نیز با اشاره به تولید ۲۲ رقم دارو با فناوری بالا در کشور، گفت: با تولید این داروها حدود ۶۵۰ میلیون دلار صرفه جویی کرده ایم.

وی افزود: در بحث انتقال تکنولوژی در زمینه دانش بنیان اساسا واردکنندگان ما دانششان کم است و آشنایی ندارند.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت گفت: ما نگران کیفیت تولید داروها در داخل کشور نیستیم و چندین تولیدکننده داریم که می توانند بازار داخل را تامین کنند.

وطن پور همچنین درباره بحث صادرات داروهای تولید داخل نیز اضافه کرد: صادرات دارو در جهان گذشته از مباحث تجاری یک روند علمی دارد و به این آسانی نیست و یکی از شرط های آن این دست که دارو در داخل کشور کارآزمایی بالینی اش انجام گرفته باشد و در داخل مصرف شده باشد.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت گفت: باید پنجره واحدی برای حمایت از فناوری جدید تولید داروها باز شود و به رغم حمایت ها هنوز شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولت راضی نیستند.