به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش طی نشستی از طرف معاونت سیما سریال های نوروزی هر شبکه اعلام شد و امسال برخلاف سال قبل شبکه پنج سیما نیز سریال نوروزی پخش می کند و تلویزیون جمعا چهار سریال جدید نمایش می دهد. سریال های «پایتخت ۵» به کارگردانی سیروس مقدم، «تعطیلات رویایی» به کارگردانی علیرضا امینی، «دیوار به دیوار ۲» به کارگردانی سامان مقدم و «هیات مدیره» به کارگردانی مازیار میری در این ایام روی آنتن شبکه های سیما می روند.

در ادامه مروری بر آخرین خبرها از این سریال ها داریم و همچنین علاقه مندان می توانند از زمان پخش آثار اطلاع پیدا کنند.

پایتختی ها در شبکه یک

«پایتخت ۵» جدیدترین ساخته سیروس مقدم است که ۲۹ اسفند ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک می رود و نسبت به دیگر سریال ها یک شب زودتر پخش خود را آغاز می کند.

عوامل «پایتخت۵» پس از ۲ سال نزد مردم می آیند و این بار قصه های جدیدی را نه در تهران که در کشور و منطقه ای دیگر روایت می کنند.

سری پنجم سریال «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم اردیبهشت ماه سال جاری در روستایی در شیرگاه کلید خورد و بیشتر تصاویر آن در تهران گرفته شد.

محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، علیرضا خمسه، هومن حاجی عبدالهی و بهرام افشاری از بازیگران اصلی این سریال هستند.

سریال پایتخت از سه شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۲۲:۱۵ در ۱۵ قسمت ۵۰ دقیقه ای روی آنتن می رود و با مشارکت سازمان اوج تولید شده است.

«تعطیلات رویایی» در شبکه دو

سریال «تعطیلات رویایی» به کارگردانی علیرضا امینی برای شبکه دو ساخته شده است و چندی پیش تصویربرداری این مجموعه در جزیره کیش به پایان رسید.

این مجموعه ۱۵ قسمتی به تهیه کنندگی مجید اوجی و با بازی بازیگران مختلف ابتدا از شیراز آغاز شد و در کیش پایان یافت.

محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان، رضا یزدانی، علی صادقی، محمود عزیزی، افسر اسدی، علی اوجی، مریم معصومی، خاطره حاتمی، لاله اسکندری و مرتضی علی آبادی از بازیگران این سریال هستند.

رضا یزدانی که اولین بار با این سریال در تلویزیون دیده می شود تیتراژ این مجموعه را هم خوانده است و در این سریال بخش هایی از یک کنسرت موسیقایی نمایش داده می شود.

سریال «تعطیلات رویایی» از اولین شب فروردین ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه دو می رود و بازپخش آن ساعت های یک بامداد و ۱۲ و ۱۶ روز بعد است.

«دیوار به دیوار» در شبکه سه

سریال «دیوار به دیوار» به کارگردانی سامان مقدم هم اکنون در حال تصویربرداری است و قرار است تا ۲۹ اسفند ضبط آن به پایان برسد. نوروز ۹۶ فصل اول این سریال روی آنتن شبکه سه رفت و نوروز ۹۷ فصل دوم این سریال پخش می شود که خشایار الوند سرپرست نویسندگان و حمید رحیمی نادی تهیه کننده است.

در فصل اول این سریال گوهر خیراندیش، فرهاد آییش، پژمان جمشیدی، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، امیرمهدی ژوله بازی می کردند و در این فصل ژوله حضور ندارد و علی قربان زاده، میترا حجار و مسعود رایگان به ساکنان عمارت ویلایی این سریال اضافه شده اند.

سیامک مهماندوست تدوین و محمود خرسند صداگذاری این مجموعه را برعهده دارند. تاکنون ۱۴ قسمت از پروژه آماده نمایش شده و گروه مشغول آماده سازی سایر قسمت ها هستند.

این سریال ۱۸ قسمت دارد و اگرچه پیش از این در نشست برنامه ها و سریال های نوروزی، «آرماندو» به عنوان سریال نوروز ۹۷ اعلام شده بود با این حال «دیوار به دیوار» در دقیقه نود برای پخش در نوروز در نظر گرفته شد.

این سریال از چهارشنبه اول فروردین ۲۰:۴۵ پخش می شود و تکرار آن ۲ بامداد، ۱۰ صبح و ۱۴:۲۰ روز بعد روی آنتن می رود.

«هیات مدیره» در شبکه پنج

سریال «هیات مدیره» در شبکه پنج به کارگردانی مازیار میری ساخته می شود و ماجرای زنان خانه داری است که هیات مدیره یک آپارتمان را بر عهده می گیرند.

«هیات مدیره» یک سریال ۱۰۰ قسمتی است و علی خودسیانی نویسندگی و مهران رسام تهیه کنندگی آن را بر عهده دارند.

حدیث میرامینی، احسان کرمی، امیررضا دلاوری، رابعه مدنی، الیکا عبدالرزاقی، لیلی رشیدی، زهرا داوودنژاد، رحیم نوروزی و کمند امیرسلیمانی از جمله بازیگران این سریال پربازیگر ساخته مازیار میری هستند.

۱۵ قسمت از این سریال برای پخش در نوروز در حال آماده شدن است که البته تصویربرداری کار به صورت رج زنی است و تدوین، صداگذاری و آهنگسازی به صورت همزمان در حال انجام است.

تیتراژ این سریال را نیز احسان کرمی خوانده است.

پخش «هیات مدیره» از ابتدای فروردین آغاز می شود و در ایام نوروز هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.