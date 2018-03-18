ناجا اداره ۴ یادمان دفاع مقدس را عهده دار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده شنبه شب در ویژه برنامه جشنوراه ملی ره آورد سرزمین نور در محل اردگاه شهید باکری خرمشهر افزود: برقراری نظم و امنیت برای کاروانهای راهیان نور، بخشی از ماموریت ناجا در راستای اعتلای فرهنگ دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه سال دفاع مقدس نماد ایثارگری، رشادت، اقتدار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: ناجا با پذیرش مسئولیت اداره چهار یادمان دفاع مقدس در واقع راه شهدا و دفاع مقدس را دنبال می کند

فرمانده قرارگاه راهیان نور ناجا تصریح کرد: راهیان نور یک نوع فناوری برای دستیابی نسلهای فعلی و آینده به شناخت و درک واقعی از دفاع مقدس و آشنایی با حماسه سازیهای شهدا است، سالهای زیادی از دوران دفاع مقدس می گذرد، اما هنوز از نتایج آن دفاع غیرتمندانه که همه اقشار مردم در آن حاضر بودند، بهره‌مند می شویم.

سردار فتحی زاده گفت: نیروهای مسلح و سایر دستگاههای دولتی در کنار مردم شریف میهن اسلامیمان پای انقلاب اسلامی ایستادند و لحظه ای هرچند کوتاه دست از دفاع از سرزمین خود برنداشتند.

وی افزود: نیروهای انتظامی نیز در طول مدت هشت ساله دفاع مقدس با سه یگان عمده ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی در عرصه حضور فعالی داشت و در زمان حاضر نیز در استمرار دفاع مقدس، کار تامین امنیت و ادامه راه شهدا را دنبال می کنند.

به گفته جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، اداره چهار یادمان، اعزام کاروان های راهیان نور، انتقال فرهنگ دفاع مقدس در دو واحد درسی برای دانشجویان ناجا و برقراری نظم و امنیت کاروان‌های راهیان نور بخشی از ماموریت های ناجا در راستای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است.