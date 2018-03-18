اجرای خاطرات طنزآمیز دفاع مقدس در «رو به روی ماه»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ دوست داشتنی» نوشته سعید تاجیک روایتی طنزگونه از زندگی سعید تاجیک در مناطق و بزنگاه های مختلف جنگ است که ایام نوروز در «رو به روی ماه» اجرا می شود.

این کتاب که از انتشارات سوره مهر است، برخلاف همیشه توسط پنج گوینده و با همراهی خود نویسنده تقدیم بینندگان خواهد شد.

هادی احمدی (بازیگر)، عماد رجبیان (مجری)، بهروز مهدیان (بازیگر)، محسن نعمتی (خواننده) و سجاد زین العابدین (مجری) بخش های مختلف کتاب را می خوانند و لا به لای خوانش آنها سعید تاجیک خاطره هایش را روایت می کند.

این ویژه برنامه ها بیرون از استودیوی «رو به روی ماه» و در لوکیشن های جنگی موزه دفاع مقدس ضبط شده است و از ویژگی های دیگر آن می توان به میان برنامه هایی مثل سکانس های طنز جنگی از فیلم های دفاع مقدس همراه با استاپ موشن های کوتاه اشاره کرد.

همچنین تعداد بسیاری از مخاطبان فعال این برنامه که اعضای خانواده «رو به روی ماه» به شمار می روند بخش هایی از این کتاب را با دستورالعمل برنامه خوانده و بصورت تصویری ارسال کرده اند که اجراهای منتخب آنها نیز در این قسمت ها پخش می شود.

ویژه برنامه های نوروزی «رو به روی ماه» به تهیه کنندگی و کارگردانی داوود آجرلو در ۱۲ قسمت از اول فروردین هر شب ساعت ۲۳ از شبکه آموزش سیما تقدیم خواهد شد.

برنامه «رو به روی ماه» به تهیه کنندگی داوود آجرلو هر شب ساعت ۲۳ از شبکه آموزش سیما پخش می شود.