برنامه های اوقاف در نوروز/ اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۷۰۰ امامزاده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور، صبح امروز با حضور حجت الاسلام شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف برگزار شد.

وی گفت: ایام نوروز و تعطیلات نوروزی یکی از ایام پرنشاط و پرتحرک است که مردم با سنت ها و رفتارهای دیرینه بزرگان خود به مسافرت های نوروزی می روند. تعطیلات نوروزی برای اوقاف ظرفیت فرهنگی و اجتماعی بی نظیری دارد. با توجه به اینکه ساختار وقف، ساختار خدمت رسانی است، در ایام و مناسبت هایی که وقف خدمت رسانی خوبی داشته ضرورت دارد که در سازمان نهاد وقف برنامه ریزی دقیقی انجام شود. مجموعه سازمان اوقاف تا قبل از سال ۱۳۸۸ در ایام تعطیلات نوروز تعطیل بود و حتی امامزادگان و بقاع متبرکه هم فقط برای چند ساعت زیارت باز می کردند، اما پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند، برنامه سازمان وقف تغییر کرد.

شرفخانی ادامه داد: شروع بهار طبیعت و مسافرت های نوروزی به فضای آرامش بخش نیاز دارد. مردم احتیاج دارند سال جدید خود را با آرامش و بدون دغدغه آغاز کنند و چه مکانی بهتر از امامزادگان برای گرفتن این آرامش. مجموعه سازمان وقف از سال ۸۸ به بعد تصمیم گرفت تا از ظرفیت های امامزادگان و بقاع متبرکه برای ارتقا سطح معرفتی مردم و ایجاد فضای معنوی و خدمت رسانی به مردم در عرصه اسکان و پذیرایی در ایام تعطیلات نوروزی طرح آرامش بهاری را آغاز کند. خوشبختانه مردم تاکنون استقبال خوبی داشته اند. امسال هم در ۲۷۰۰ امامزاده و بقاع متبرکه این طرح اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف اضافه کرد: طرح آرامش بهاری در دو بخش برنامه های فرهنگی و معرفتی و خدمات اجرایی، اجرا می شود؛ در بخش برنامه های فرهنگی و معرفتی مردم علاقه مند که نتوانستند در جوار آستان ائمه اطهار مثل حرم امام رضا(ع) یا امام حسین(ع) حاضر شوند می توانند در امامزادگان حضور داشته باشند. برنامه ریزی شده تا در لحظه تحویل سال قرائت قرآن، قرائت ادعیه، مدیحه سرایی، سخنرانی و همخوانی قران اجرا شود. همچنین قرار است در امامزاده ها سفره هفت سین انداخته شود.

وی تصریح کرد: برپایی خیمه های معرفت در آستان امامزادگان از دیگر برنامه های سازمان اوقاف در طرح «آرامش بهاری» است. ارائه مشاوره و گفتگوهای چهره به چهره و پرسش و پاسخ از جمله برنامه های خیمه های معرفت است. در این خیمه ها برنامه های متنوعی هم برای کودک و نوجوان طراحی شده که در آنها به صورت غیرمستقیم مفاهیم دینی به بچه ها آموزش داده می شود. از طریق تبلیغ چند رسانه ای هم سعی می کنیم هم سواد رسانه ای افراد را ارتقا دهیم و هم آسیب های اجتماعی را مطرح کنیم. در ۱۷۷۰ امامزاده نمایشگاه دیواری «آرامش بهاری» طراحی شده است. برگزاری مسابقه کتابخوانی با اهدای جوایزی ارزشمند از دیگر برنامه های این طرح است.

شرفخانی گفت: یکی از موضوعات مهم طرح آرامش بهاری حضور روحانیون در امامزادگان است. بر اساس برنامه ریزی که انجام شده ۳۵۰۰ روحانی از حوزه علمیه قم و سایر استان ها به این آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه اعزام می شوند. این روحانیون علاوه بر مشاوره هایی که به افراد می دهند کار تبلیغی هم انجام می دهند. تمامی این افراد پیش از اعزام یک دوره ۴۵ ساعته را طی کردند تا به مباحث اشراف داشته باشند. برای خانواده ها هم مسابقه های خانوادگی به همراه جوایزی طراحی شده است. ۹۷ ایستگاه صلواتی با رویکرد فرهنگی هم در نظر گرفتیم. یکی از مهمترین دغدغه های دینی امروز مباحث تربیتی و فضای مجازی است که خوشبختانه در این بخش تولیدات خوبی داشتیم.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف در ادامه به برنامه بخش خدمت رسانی طرح آرامش بهاری اشاره کرد و توضیح داد: در ۸۸۳ امامزاده و بقاع متبرکه زائرسرا داریم که در این ایام در خدمت مردم هستند تا از ظرفیت اسکان آنها استفاده شود. امامزادگانی هم که زائرسرا ندارند برایشان کمپ موقت طراحی شده است. برخی از امامزادگان که سایت مخصوصی دارند از هم اکنون امکان رزرو زائرسرا برایشان فراهم شده اما بخش دیگری که چنین امکانی ندارند به صورت حضوری خدمات اسکان را ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری خدمت رسانی برای اردوی راهیان نور است در مسیر رسیدن به مقصد این اردوها خدمات خوبی در نظر گرفته شده و مجموعه های مختلفی برای اسکان و خدمت رسانی اعلام آمادگی کردند. همچنین بنا شده تا مجموعه های خدماتی، بهداشتی و امنیتی در جوار امامزادگان مستقر شوند تا در صورت نیاز خدمت رسانی کنند. شعار طرح «آرامش بهاری» امسال «بهار را با محبت تو آغاز می کنیم» است. دلیل انتخاب این شعار این است که بهار اصلی ما بهار مهدوی است و اگر بخواهیم سال پرخیر و برکتی داشته باشیم قطعا باید به یمن حضرت ولیعصر (عج) باشد.

در انتهای این مراسم خبرنگاران سوالات خود را از شرفخانی پرسیدند، وی در خصوص خدمات مساجد در ایام نوروز گفت: مسئولیت فرهنگی مساجد به عهده ما نیست اما در مساجد تاریخی، میراثی و اماکن توریستی مثل تخت جمشید، فلک الافلاک، مساجد تاریخی و حتی در سواحلی چون قشم مبلغین ما حضور دارند.

این مقام مسئول در خصوص ارائه خدمات به مناطق زلزله زده گفت: طرحی را با عنوان مهر تندرستی و دست های مهربانی طراحی کردیم که قرار است در مناطق محروم و زلزله زده توزیع شود.

شرفخانی در پایان این نکته را ذکر کرد که خدمات طرح آرامش بهاری در حالی ارائه می شود که سازمان اوقاف عضو ستاد تسهیلات سفر نیست و اگر ما کاری انجام می دهیم به دلیل این است که معتقدیم اهل بیت (ع) میهمان نوازان خوبی بودند و امروز هم آستان شان باید اینگونه باشد.