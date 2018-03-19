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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

هلاکت ۳۰ تروریست در ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سیناء

هلاکت ۳۰ تروریست در ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سیناء

نیروهای مسلح مصر در ادامه عملیات خود در صحرای سیناء دست کم ۳۰ تروریست را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای مسلح مصری با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در جریان جدیدترین اقدامات مربوط به عملیات گسترده این نیروها در صحرای سیناء در سال ۲۰۱۸ دست کم ۲ خودروی بمب گذاری شده متعلق به تروریست ها منفجر شده و ۱۲ پایگاه عناصر تروریستی مورد هدف قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است نیروهای مسلح مصری توانستند در این عملیات ۳۰ تروریست را به هلاکت برسانند.

نیروهای مسلح مصری همچنین تأکید کردند که یک شبکه تروریستی متلاشی شده و در جریان عملیات صحرای سیناء ۶ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

این نیروها همچنین به مراکز تجمع تروریستها در رفح حمله کرده و ۳۴۶ تن از افراد تحت پیگرد را بازداشت کرده و همچنین تعدادی تجهیزات نظامی و بمبهای دستی را مصادره کردند.
 

کد مطلب 4255324

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