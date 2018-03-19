سال ۹۶ را چگونه گذراندیم؟

مجله‌مهر: پایان اسفندماه همیشه فرصت مناسبی ست تا رسانه‌ها دوباره پشت سرشان را نگاه کنند و اخبار مهمی را که مخابره کرده‌اند مرور کنند. به همین بهانه تقویم ۹۶ را باز کردیم و این بار دوباره حوادث را مرور کردیم تا بدانیم امسال را چگونه گذراندیم. سال ۹۶ نیز سال پرحادثه‌ای نام گرفت و متاسفانه دوباره شاهد حوادث ناگوار و مرگ‌های دسته جمعی هموطنانمان بودیم. از انفجار معدن یورت تا زلزله کرمانشاه و سقوط هواپیمای یاسوج از جمله حوادثی بود که ایران‌مان را سیاه پوش کرد. دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردیم و این بار هم حضور اکثریتی مردم را در این انتخابات جشن گرفتیم. برای بار چهارم اما این بار بی دغدغه به جام جهانی فوتبال رفتیم و دوباره برای شادی به خیابان‌ها آمدیم. حالا فرصت آن است سال ۹۶ را دوباره نگاه کنیم و درس‌هایی که از حوادث و اتفاقاتش گرفتیم با خود به سال ۹۷ ببریم.

انفجارمعدن یورت – ۱۳ اردیبهشت

انفجار یک معدن در استان گلستان به یکباره خبر رسانه‌های رسمی کشور شد. انفجاری که در آن ۴۳ معدنچی جان باختند تا مرگ دسته جمعی دیگری کشور را عزادار کند. هنوز از داغ حادثه پلاسکو نگذشته بود که معدنچیان نیز زیر آوار معدن جان خود را از دست دادند. ۶ ماه بعد از این حادثه دلخراش، رئیس کل دادگستری استان گلستان بر اساس گزارش‌های کمیته حقیقت یاب اعلام کرد. مقصر حادثه کارفرما بوده‌است.

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری – ۲۹ اردیبهشت

جمهوری اسلامی در اردیبهشت امسال به ایستگاه دوازدهم انتخابات خود برای ریاست جمهوری رسید و مردم باید رئیس جمهور دوازدهم را در بیست و نهم اردیبهشت ماه انتخاب می‌کردند. همزمان با این انتخابات، انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی نیز برگزار شد. در انتخابات ریاست جمهوری ۶ کاندیدا به تایید شورای نگهبان رسیدند که از این بین ۴ نفر تا انتها برای رقابت باقی ماندند. چندین مناظره برگزار شد که کلیدواژه‌های این مناظره‌ها سوژه و هشتگ شبکه‌های اجتماعی شد. در این انتخابات سید ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، سید مصطفی هاشمی طبا و سیدمصطفی میرسلیم شرکت کردند که حسن روحانی توانست با اخذ اکثریت آراء برای دومین بار رئیس جمهور جمهوری اسلامی‌ شود.

آقای روحانی در این انتخابات ۲۳ میلیون ۶۳۶هزار ۶۵۲ رای کسب کرد. سید ابراهیم رئیس الساداتی نیز با کسب رای ۱۵ میلیون ۸۲۵هزار و ۷۹۴ رای دوم شد تا در تاریخ انتخابات کشور این رای به عنوان بیشترین رای نفر دوم ثبت شود. خوشبختانه به علت تمکین کاندیداهای شکست خورده به قانون اساسی بعد از شمارش آرا فضای سیاسی کشور دچار تشنج نشد.

حملات تروریستی داعش در تهران – ۱۷ خرداد

صبح روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه حوالی ساعت ۱۰:۳۰ عده‌ای مسلح برای انجام عملیات تروریستی وارد ساختمان مجلس شورای اسلامی شدند. ۱۰ دقیقه بعد نیز عده‌ای دیگر حوالی ساعت ۱۰:۴۰ صبح برای ادامه عملیات تروریستی خود وارد حرم حضرت امام خمینی شدند تا عملیاتشان را ادامه دهند. اما به لطف سربازان نیروی انتظامی، سپاه و نیروهای لباس شخصی حاضر در منطقه این عملیات ناکام ماند. اما در این میان باغبان حرم امام خمینی و یکی از سربازان نظام جمهوری اسلامی به نام «جواد تیموری» به شهادت رسیدند. این حادثه تروریستی خیلی‌ها را با خودشان آورد و به روشنی مشخص کرد مدافعان حرم چرا کیلومترها دورتر برای آزادی و امنیت کشورشان می‌جنگند و دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت.

مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب با چاشنی سلفی با موگرینی – ۱۴ مرداد

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم. ۱۳ مردادماه مراسم تنفیذ از سوی رهبر انقلاب اسلامی و ۱۴ مردادماه مراسم تحلیف با حضور نمایندگان مجلس و سران چندین کشور برگزار شد. اما این مراسم با حاشیه‌های زیادی همراه بود که بخش اعظم آن مربوط به پایان مراسم است. بعد از تمام شدن مراسم نمایندگان به سمت خانم موگرینی رفتند و با رفتارهایی به دور از شان نمایندگی قصد عکاسی از وی را داشتند. اما این رفتار ناپسند نمایندگان و برخورد بد آنها با نماینده اتحادیه اروپا از چشم عکاسان خبری دورنماند و سبب موج جدید رسانه‌ای شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ #سلفی_حقارت اعتراض خود را نسبت به این حرکت نمایندگان نشان دادند تا نمایندگان را مجبور به عذرخواهی و توضیح در این باره کنند. با این حال این حرکات نامناسب در مجلس تبدیل به یکی از خاطرات بد امسال در ذهن ایرانیان شد.

تشییع شهید محسن حججی- ۵ مهر

۱۸ مرداد به یکباره عکسی تمام فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را پر کرد. تصویر رزمنده ایرانی که به اسارت یک داعشی درآمده بود. جوانای رعنا، استوار و محکم که سوی قربانگاه می‌رفت. در ابتدا عده‌ای فکر کردند این تصویر که بیشتر شبیه فیلم‌های جنگی ست عکسی از سکانس یک فیلم سینمایی ست تا اینکه نام جوان بر سر زبان‌ها افتاد. شهید محسن حججی توانست کمتر از یک روز به قهرمان کشور و حتی جهان تبدیل شود و هر لحظه فضای مجازی پر از دلنوشته‌های کاربران برای قهرمان شود.

روزها و شب‌های زیادی منتظر آمدن پیکر پاره پاره محسن بودیم تا روی دست‌هایمان تشییع کنیم اما تاریخ تشییع این سردار جوان بارها تغییر کرد تا در نهایت ۵ مهرماه تهرانی‌ها توانستند سردارشان را در مراسمی عظیم و باشکوه تشییع کنند. پنج شنبه ۶ مهرماه نیز نجف آبادی‌های قهرمانشان را تشییع و به خاک سپردند. مراسم‌های تشییع این شهید بزرگوار بی‌شک از زیباترین حوادث امسال بود که خاطره آن برای همیشه در ذهن مردم ایران خواهد ماند.

زلزله کرمانشاه – ۲۱ آبان

در شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان در روزهایی که زائران اربعین حسینی درحال بازگشت به کشور بودند خبر تلخ دیگری کشور را عزادار کرد. زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر از شهرستان‌های کرمانشاه ویرانه ساخت.در این زلزله که خسارات زیادی به این منطقه به خصوص شهر سرپل ذهاب و روستاهای مجاورش زد؛ ۵۷۴ نفر کشته و بیش از ۹هزار نفر زخمی و حدود ۷۰هزار نفر بی‌خانمان شدند. بلافاصله بعد از زلزله مثل همیشه مردم برای کمک به هموطنان خود دست به کار شدند و به جمع آوری پول و اقلام موردنیاز به یاری زلزله زدگان شتافتند. تکثر نهادها و افراد فعال برای جمع آوری مبالغ مردمی یکی از حاشیه‌های این زلزله بود. ورود با کفش معاون ریاست جمهوری و از ماشین پیاده نشدن رئیس جمهور نیز از جمله مواردی بود که انتقادات مردم را به همراه داشت. چند روز بعد از این حادثه رهبر انقلاب در جمع مردم زلزله حضور یافتند و از نزدیک مشکلات و مصائب آنها را دیدند و با آنها صحبت کردند تا مرهمی به زخم عمیق زلزله‌زدگان باشد.

پایان داعش – ۳۰ آبان

در ۳۰ آبان امسال نامه سردار سلیمانی به رهبر انقلاب در صدر اخبار کشور قرار گرفت. نامه‌ای که در آن سردار به وعده صادق خود عمل کرد و خبر پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی را در مبارزه با تروریست‌های تکفیری اعلام کرد. سردار سلیمانی کمتر از دو ماه قبل این قول را داده بود و بعد از آزادی شهر البوکمال از چنگال تروریست‌های تکفیری داعش پایان حکومت داعش را به رهبر انقلاب اعلام کرد. این پیروزی بزرگ بازتاب جهانی بسیار بزرگی داشت و بسیاری از رسانه‌های جهان به این نامه و حتی محتوای آن اشاره کردند.

قرعه کشی جام جهانی-۱۰ آذر

هرچقدر صعود ایران به جام جهانی فوتبال در این دوره عادی و بی‌سروصدا بود؛ مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها برای ایرانیان فوق العاده پرحاشیه بود. بعد از مشخص شدن مجری برنامه قرعی کشی، ایرانیان زیادی به صفحه این مجری خانم رفتند و از وی ملتمسانه درخواست کردند برای آنکه بتوانند این مراسم را به صورت زنده ببینند و زیر تیغ سانسور نروند؛ خانم مجری لباس مناسب و پوشیده‌ و یا به اصطلاح قابل پخش بپوشد. بعد از این درخواست‌ها «سردار آزمون» نیز با خانم مجری صحبت کرد و قول لباس مناسب را به مردم داد.

بعد از پخش مراسم خانم مجری در صفحه توییتر خود از مخاطبان ایرانی خود پرسید که آیا راضی بودند و ایرانیان زیادی پای این پست کامنت گذاشتند و از او به خاطر اهمیت به مخاطبان خود تشکر کردند. اما این تنها حاشیه قرعه کشی جام جهانی نبود. در حالیکه که همه ایرانیان به بودن در سید سوم رقابت‌ها افتخار می‌کردند و امید داشتند که قرعه‌ای آسان نصیبشان شود. کافو بازیکن و کاپیتان سالهای نه چندان دور برزیل با برداشتن قرعه ایران و قرار گرفتن ایران در گروه دوم در کنار اسپانیا، پرتغال و مراکش حماسه بزرگی به وجود آورد. یعنی ایران در این دوره با قهرمان آفریقا، اروپا و جهان همگروه شد. بعد از این حادثه مهم ورزشی بازهم کاربران ایرانی نتوانستند جلوی خود را بگیرند و حسابی از خجالت کافو در صفحه مجازی‌اش درآمدند.

زلزله تهران در ۲۹ آذرماه و کل کشور

زلزله بی‌شک در سال جاری سهم پررنگی در اتفاقات امسال داشت. به طوریکه در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران شوخی‌های زیادی با آن شد. زلزله در سال ۹۶ در همه نقاط کشور فعال بود و هرازچندگاه تن هموطنانمان در نقاط مختلف کشور را لرزاند. اما بعد از زلزله کرمانشاه که اخبار تلخی را از آن شنیدیم؛ زلزله تهران را نیز حسابی خبرساز شد. ۲۹ آذرماه امسال تهران بعد از سالها زلزله محسوسی داشت. به طوریکه ساکنان نقاط مختلف پایتخت از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به طور مشخص زلزله را احساس کردند تا به یکباره خیابان‌های پایتخت در نیمه‌های شب شاهد ترافیک سنگینی باشد. این زلزله ۵.۲ ریشتری تهرانی ها را به یکباره به هم ریخت و به روشنی نشان داد مدیریت بحران کشور وضعیت اسفباری دارد که حتی نمی‌تواند یک زلزله بدون خسارت را مدیریت کند. شهردار تهران نیز بعد از خوابیدن سروصداها در واکنشی اعلام کرد: تهران بوده‌است!

با این حال زلزله تهران تلنگر مهمی بود که باید از آن درس‌های مهمی گرفت که البته بعید به نظر می‌رسد.

تصادف کشتی سانچی – ۱۶ دی

در ۱۶ دی امسال کشتی ایرانی ام وی سانچی که در حال حمل نفت فوق العاده سبک به سمت کره جنوبی بود با یک کشتی فله‌بر چینی تصادف می‌کند و چون کشتی ایرانی به دلیل نوع بار خود قابلیت اشتعال بالایی دارد به سرعت آتش می‌گیرد تا حدود ۳۰ نفر از هموطنانمان را این بار در حادثه‌ای دیگر به صورت دسته جمعی از دست بدهیم.

خبرهای ضد و نقیض از سانچی روزها ادامه داشت و متاسفانه اطلاع رسانی ناقص و غلط تلویزیون این بارهم اثر منفی خود را روی مردم گذاشت. این حادثه جانسوز سبب شد صحنه‌های دلخراشی را از بهم ریختگی و عزدارای خانواده‌های داغدار ببینیم. در نهایت سه تن از پیکر مفقودین حادثه سانچی به کشور بازگشت.

اغتشاش دراویش گنابادی – ۱۵ بهمن ماه

چندماه پیش خبرهای متعددی از آتش‌سوزی تکایا و حسینه‌ها در برخی نقاط کشور منتشر شد. باورش سخت بود که کمپین شومن سابق صداوسیما در شبکه‌های ماهواره‌ای توانسته باشد چنین موجی را برای آتش سوزی مساجد و تخریب اموال عمومی در پی داشته باشد.

تحقیقات نهادهای امنیتی حاکی از آن بود که برخی دراویش گنابادی به صورت سازماندهی شده سربازی جنبش ری‌استارت در ایران را برعهده داشتند. و چند هفته بعد با دلایل واهی خود دراویش با نیروی انتظامی درگیر شدند.

دراویش گنابادی در مرحله اول در ۱۵ بهمن‌ماه از سراسر کشور با قمه و چماق خود را به خیابان پاسداران رساندند تا مانع تحقیقات از نورعلی تابنده شوند. آن زمان تنش دراویش با مامورین انتظامی تنها موجب خسارت به اموال مردم شد و تا پایان شب به پایان رسید.

اما تنها بعد از چندروز در آخرین روز بهمن‌ماه مرحله دوم ماجرای خونینی در کوچه گلستان هفتم در خیابان پاسداران رقم خورد. این بار تخریب اموال و خوردهای مردمی پایان کار نبود و دراویش گنابادی به سمت نیروهای انتظامی حمله‌ور شدند. محمد ثلاث غروب دوشنبه با اتوبوس به صف نیروهای انتظامی زد و چندتن از سربازان و نیروهای انتظامی کلانتری پاسداران را به شهادت رساند. در این میان شهید محمدحسین حدادیان بسیجی بود که خود را به گلستان هفتم رسانده بود اما عاقبت گرفتار دراویش شد و پس از برخورد با اتوبوس دیوانخ با ۵۰ گلوله ساچمه‌ای به شهادت رسید

بعد از این حادثه بود که نیروی انتظامی در چندساعت بساط دراویش قمه‌کش را جمع کرد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی ناچار شد از آشوب‌گران ابراز برائت کند و حتی رابطه خود با رسانه‌های دراویش را به طور کلی منکر شد.

سقوط هواپیمای یاسوج – ۲۹ بهمن

«هواپیمای تهران- یاسوج از صفحه رادارها ناپدید شد.» همین خبر کافی بود نگاه همه به آسمان بلند شود. ۶۶ نفر از هموطنان ایرانی بدون آنکه دلیل و چگونگی حادثه مشخص شود برای دو روز هیچ کجای جهان نبودند. هلی‌کوپترهای امداد هرکجا را می‌گشتند چیزی پیدا نمی‌کردند تا اینکه نجات کوهستان‌های هلال احمر به کوه زدند و بعد از ساعت‌های گشت و گذار میان برف و بوران توانستند اثری از هواپیما پیدا کنند.

امدادگرانی که روزها و شب‌ها در هوای منفی ۲۵ درجه کوهستان سپری کردند تا آرام آدم‌هایی باشند که پایین کوه منتظر رد و نشانی از عزیزان‌شان هستند. با آنکه بیش از ۳۰ روز از سقوط هواپیمای یاسوج می‌گذرد اما همچنان تلاش‌ها برای جمع آوری اجساد در ارتفاعات ادامه دارد.