آبشاری با چهار نوع آب/ کهن ترین شهر ایران را ببینید

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شهرستان داراب با قدمتی کهن در جنوب شرقی فارس واقع شده و از نظر تاریخی و طبیعی یکی از شهرهای تاریخی این استان به شمار می رود.

برخورداری از جاذبه های متعدد ، شهرستان داراب را از منظر گردشگری منحصر به فرد کرده است.

آبشاری با چهار نوع آب

آبشار «فدامی» در داراب از چهار نوع آب شور، شیرین، سرد و گرم برخوردار و به عنوان منحصر به فردترین آبشار ایران مطرح است.

آبشار فدامی از زیباترین آبشارهای کشور است. فاصله این آبشارها از مرکز استان فارس ۳۸۰ کیلومتر است که در منطقه گرم و خشک بخش فرگ داراب و در آخرین نقطه جنوب شرقی فارس در مسیر بندر عباس واقع شده است.

آبشارهای شور و شیرین فدامی در هشت کیلومتری شمال غربی شهر فدامی و در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب واقع شده است.

عرض آبشار شیرین فدامی در گذشته به ۸۰۰ متر می رسید و عریض ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد و اکنون به ۲۰۰ متر رسیده است.

ارتفاع آبشار شیرین بین ۱۲ تا ۲۰ متر و ارتفاع آن از سطح دریا ۹۰۰ متر است. رودخانه دائمی ایجاد شده ازآبشارهای فدامی حدود دو هزار هکتار از نخیلات پایین دست را آبیاری می کند.

یکی از وی‍ژگیهای آبشار فدامی وجود چهار نوع آب شور و شیرین و سرد و گرم است که در فاصله ۲۰ متری آبشار شیرین با هم مخلوط می شوند و استخر طبیعی زیبایی را پدید می آورند.

ارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار شیرین واقع شده ۱۰ تا ۱۵ متر است.

نقش شاپور

نقش شاپور در فاصله چهار کیلومتری جنوب شهر داراب در نزد اهالی به نقش رستم یا نقش شاهپور مشهور است.

این نقش که در ارتفاع ۷ متری از سطح زمین قرار دارد، صحنه پیروزی پادشاه ساسانی بر سپاه روم را نشان می‌دهد مساحت نقش حدود ۶۳ متر مربع است و در وسط آن تصویر پادشاه سوار بر اسب دیده می‌شود و در مقابل آن تصویر اسرای رومی همراه با فرماندهانشان و یک کالسکه همراه با غنائم جنگی قرار دارد فرمانده سپاه روم از پادشاه ایران طلب عفو می کند و پادشاه به علامت بخشش دست خود را بر سر وی قرار داده‌است.

آتشکده آذرجوی

آتشکده آذرجوی یکی از آتشکده‌های عصر ساسانی، در فاصله ۱۰ کیلومتری غرب شهر قرار گرفته‌است این آتشکده از مقدس‌ترین و مهمترین آتشکده‌های زرتشتیان محسوب می‌شده همانند اکثر آتشگاه‌های این دوره به سبک چهار تاقی با گنبد مدور و بر روی صفحه عظیمی بنا شده‌است.

دارابگرد یکی از کهن ترین شهرهای ایران

شهرستان داراب نیز مملو از جاذبه های گردشگری و تاریخی است که از جمله آن می توان به شهر دارابگرد اشاره کرد

این شهر از کهن‌ترین شهرهای ایران و جهان محسوب می‌شود و پیشینه آن به بیش از دو هزار و ۵۰۰ سال می‌رسد. دارابگرد نام یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم است.

سبک بنای شهر اقتباس از شهرهای قدیم بین‌النهرین باستان است. دیوار اطراف شهر باقی مانده و هنوز برخی از بقایای بناها از جمله کاخ و قلعه حاکم شهر بر فراز قله میانی دیده می‌شود.

بنای شهر دارابگرد بر مبنای برخی روایات تاریخی منسوب به داراب پسر بهمن پسر اسفندیار کیانی بوده است.

دارابگرد نام یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم بوده که به نام «دارابجرد» نیز معروف است. این شهر در فاصله شش کیلومتری شهر داراب فعلی قرار گرفته و نخستین پایتخت سلسله ساسانیان و یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی ایران و جزو پنج شهر تاریخی استان فارس است.

قدمت این شهر به دوره هخامنشیان می رسد و نخستین شهر مدور فلات ایران محسوب می شود. پیرامون این شهر، دیوار مخروطی عظیمی از گل رس و سنگ و ملاط آهک ساخته شده که ارتفاع آن به بیش از ۱۰ متر می رسد و از آن به عنوان طولانی‌ترین دیوار گلی۲۵۰۰ ساله یاد می شود.