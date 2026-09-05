به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، با اشاره به حساسیت مناطق حفاظتشده استان اظهار کرد: فعالیت تورهای طبیعتگردی در مناطق حفاظتشده باید تحت ضوابط قانونی انجام شود و در فصل گاوبانگی، ورود تورهای گردشگری و طبیعتگردی به زیستگاه گوزنهای قرمز ممنوع است.
وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان بهعنوان متولی حفاظت از این مناطق، باید با جدیت از ورود تورهای گردشگری به زیستگاه گوزنهای قرمز در جنگلهای هیرکانی جلوگیری کند و دستگاههای مرتبط نیز در اجرای این ممنوعیت همکاری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری گلستان فصل گاوبانگی را یکی از حساسترین مقاطع زندگی گوزنهای قرمز دانست و بیان کرد: در این دوره، هرگونه حضور و فعالیت انسانی در زیستگاه این گونه میتواند آرامش حیاتوحش را مختل کرده و با ایجاد استرس، بر رفتارهای طبیعی و روند زادآوری آنها تأثیر منفی بگذارد.
اسپانلو با تأکید دوباره بر ممنوعیت حضور تورهای طبیعتگردی در این مناطق گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد برای ورود تورهای طبیعتگردی به مناطق حفاظتشده و زیستگاه گوزنهای قرمز در فصل گاوبانگی مجوز صادر کند.
وی خواستار نظارت جدی دستگاههای متولی بر اجرای این ممنوعیت شد و گفت: توسعه گردشگری نباید به قیمت آسیب به حیاتوحش و تخریب زیستگاههای حساس تمام شود و لازم است فعالیتهای گردشگری با رعایت الزامات حفاظتی و ملاحظات زیستمحیطی دنبال شود.
تأکید بر حفظ استقلال و مدیریت یکپارچه پارک ملی گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از این دیدار، در پاسخ به درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان درباره حمایت دستگاه قضایی از موضوع استقلال پارک ملی گلستان، اظهار کرد: حفظ استقلال و یکپارچگی این پارک از مسائل مهم استان در حوزه محیط زیست به شمار میرود.
اسپانلو افزود: پارک ملی گلستان بهعنوان یکی از سرمایههای ارزشمند طبیعی کشور و ذخیرهگاه زیستکره، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای مسئول برای حفاظت، تقویت مدیریت و صیانت از ظرفیتهای طبیعی آن است.
وی تأکید کرد: نباید نگاههای محدود و بخشی بر تصمیمگیریهای مرتبط با پارک ملی گلستان حاکم شود، بلکه همه دستگاهها باید با رویکردی واحد، حفظ این سرمایه ملی و مدیریت یکپارچه آن را دنبال کنند.
پارک ملی گلستان از مهمترین مناطق حفاظتشده کشور و زیستگاه مجموعهای ارزشمند از گونههای جانوری و گیاهی است و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و منابع طبیعی دارد. بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مناطق چهارگانه محیط زیست، مدیریت یکپارچه این مناطق با هدف ایجاد انسجام مدیریتی، صیانت از ارزشهای طبیعی و جلوگیری از تصمیمگیریهای بخشی دنبال میشود.
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