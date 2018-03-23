به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می کند از ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه امروز جمعه در تونس به مصاف تیم ملی این کشور رفت که این بازی با شکست یک بر صفر شاگردان کی روش به پایان رسید. میلاد محمدی(۶۱ - گل به خودی) برای تونس گل زد.

تیم ملی ایران در این دیدار را با ترکیب علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، محمدرضا خانزاده (۵۶- پژمان منتظری)، روزبه چشمی، میلاد محمدی، علی کریمی (۵۶- امید ابراهیمی)، احسان حاج‌صفی، مسعود شجاعی (۴۶- سامان قدوس)، کریم انصاری‌فرد (۷۵- مهدی ترابی)، وحید امیری (۷۶- علیرضا جهانبخش) و رضا قوچان‌نژاد (۵۶- کاوه رضایی). به میدان رفت.

شروع این بازی با میدانداری تیم تونس همراه بود در ۱۵ دقیقه ابتدایی این تیم اجازه خودنمایی به ایران را نداد اما در دقیقه ۱۶ حرکت خوب کریم انصاریفرد درون محوطه جریمه میزبان با خطای مشخص مدافع تونس همراه بود اما داور مصری این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.

بعد از این موقعیت تیم ایران صاحب توپ و میدان شد و توانست چند حمله را روی دروازه حریف پی ریزی کند اما بازیکنان آنقدر هماهنگ نبودند که بتوانند موقعیت های خطرناکی را روی دروازه حریف ایجاد کنند.

نیمه دوم را هم باید به حساب تیم تونس گذاشت. این تیم که در طول این دیدار برتر از ایران بود بارها صاحب موقعیت گلزنی شد اما علیرضا بیرانوند در یکی از نمایش های خوبش توانست مقابل حملات این تیم بایستد.

در دقیقه ۶۱ این دیدار تونسی ها در یکی از حملات پرتعداد خود درون محوطه جریمه توپی را به سمت دروازه ایران شلیک کردند که بیرانوند توپ را دفع کرد اما در برگشت توپ با برخورد با پای میلاد محمدی وارد دروازه شد.

در دقایق پایانی تیم ملی ایران می توانست توسط مهدی ترابی گل تساوی را به ثمر برساند اما این بازیکن توپ را به دروازه بان حریف کوبید. در ادامه تلاش بازیکنان تیم ملی ثمری نداشت تا نخستین شکست تیم ملی در سال جدید رقم بخورد.

در این دیدار ملی پوشان کشورمان نشان دادند برای رسیدن به هماهنگی لازم به دیدارها و تمرینات بیشتری نیاز دارند و کی روش باید در مدت کوتاه کمتر از سه ماه مانده تا نخستین دیدار تیم ملی در جام جهانی نقاط ضعف این تیم را برطرف کند.

تیم ملی فوتبال ایران در بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی که خرداد و تیر سالجاری به میزبانی روسیه برگزار می شود با تیم های مراکش، پرتغال و اسپانیا همگروه است.