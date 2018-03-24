اجساد غرق شده پنج تبعه افغان پیدا شد/انتقال پیکرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر، حسین درویشی گفت: عصر روز گذشته، ۵ نفر از تبعه افغانستان در روستای مسیله واقع در ۵ کیلومتری غرب شهر کاکی شهرستان خورموج در حین شنا غرق شده اند که توسط ۲ نفر از هموطنانشان موضوع اطلاع داده شد.

درویشی ادامه داد: تلاش برای یافتن اجساد توسط نیروهایی محلی دیروز بی‌نتیجه بوده است و از طریق معاون کمیته بحران شهرستان دشتی با هلال احمر استان برای پیدا شدن اجساد هماهنگ شده است.

وی افزود: تیم سه نفره با تجهیزات کامل امروز به منطقه اعزام شدند که با تلاش امدادگران، پیکرهای 5 فرد غرق شده، از رودخانه رهاسازی و به ساحل منتقل شد.