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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

اجساد غرق شده پنج تبعه افغان پیدا شد/انتقال پیکرها

اجساد غرق شده پنج تبعه افغان پیدا شد/انتقال پیکرها

مدیرعامل جمعیت هلال احمر بوشهر با اشاره به غرق شدن 5 تبعه افغان در رود مند در روز گذشته، از کشف پیکرهای غرق شدگان با تلاش امدادگران هلال احمر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر، حسین درویشی گفت: عصر روز گذشته، ۵ نفر از تبعه افغانستان  در روستای مسیله واقع در ۵ کیلومتری غرب شهر کاکی شهرستان خورموج در حین شنا غرق شده اند که توسط  ۲ نفر از هموطنانشان موضوع  اطلاع داده شد. 

درویشی ادامه داد: تلاش برای یافتن اجساد توسط نیروهایی محلی  دیروز بی‌نتیجه بوده است و از طریق معاون کمیته بحران شهرستان دشتی با هلال احمر استان برای پیدا شدن اجساد هماهنگ شده است. 

وی افزود: تیم سه نفره با تجهیزات کامل امروز به منطقه اعزام شدند که با تلاش امدادگران، پیکرهای 5 فرد غرق شده، از رودخانه رهاسازی و به ساحل منتقل شد.

کد مطلب 4257683

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