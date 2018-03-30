کتاب مقدمه ای سیاسی بر فلسفه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربر دارنده آن دسته از مقالاتی است که اشتراوس، بیشتر شهرت خود را از آنها گرفته است.
مقدمهای سیاسی بر فلسفه، چهارده مقاله شناختهشده و تحسینشده لئو اشتراوس را در خود جای داده است. مقالات فلسفه سیاسی چیست؟، حق طبیعی و رویکرد تاریخی، نسبی گرایی و یک مؤخره مهمترین منابع برای فهم تقابل اشتراوس با پوزیتیویسم و تاریخگرایی هستند. مقالات تعقیب و آزار و هنر نوشتار و در باب نوع فراموششدهای از نوشتار خواننده را با نظریهی اشتراوس در باب روش صحیح خوانش متون فلسفی یا همان هنر بینخطوطخوانی آشنا میکنند.
مقالات تربیت لیبرال چیست؟ و تربیت لیبرال و مسئولیت ملاحظات صریح و شدیداً مناقشهبرانگیز اشتراوس در باب مسئله تربیت و فرهنگ را مطرح می کنند. مقالات در باب فلسفه سیاسی کلاسیک، چگونه فلسفه قرون میانه را مطالعه کنیم؟، سه موج مدرنیته و در باب قانون طبیعی واضحترین نظریات اشتراوس در باب تاریخ فلسفه سیاسی یا همان جدال قدما و مدرنها را در خود جای دادهاند و در نهایت، مقالات اورشلیم و آتن و پیشرفت یا بازگشت؟ تأملات اشتراوس در باب رابطه فلسفه و الاهیات، عقل و وحی یا همان مسئله الاهیاتی ـ سیاسی را مطرح می کنند.
بر همین اساس می توان گفت که این مجموعه خطوط کلی فلسفه سیاسی لئو اشتراوس را ترسیم می کند. همان فلسفه سیاسی ای که تلاش می کند با کنارزدن آنچه اشتراوس شبهفلسفهها یا موانع مصنوعی فلسفهورزی می نامد، راه را برای احیای فلسفه در معنای آغازین و اصیل آن باز کند. همان فلسفه سیاسی که مقدمه سیاسی بر فلسفه است.
اشتراوس در جایی فلسفه سیاسی کلاسیک را «مقدمه سیاسی فلسفه» تعریف می کند. او چنین تعریفی را در برابر تعریف امروزی از فلسفه سیاسی قرار می دهد. طبق تعریف امروزی، فلسفه سیاسی تأملی فلسفی بر مسائل و مفاهیم سیاسی است، یعنی «فلسفه ای» که در تلاش برای حل مسائل سیاسی صداقت دارد. «فلسفه ای» که حقیقتا تلاش می کند مسائل سیاسی را حل کند. «فلسفه ای» که به معنای دقیق کلمه دغدغه ای سیاسی دارد. به عقیده اشتراوس، فلسفه سیاسی کلاسیک دقیقا فاقد چنین صداقتی است.
کتاب مقدمه ای سیاسی بر فلسفه نوشته لئو اشتراوس با ترجمه یاشار جیرانی توسط انتشارات آگاه به بهای 35 هزار تومان منتشر شده است.
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