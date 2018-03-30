  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۵:۴۵

محمد بن سلمان:

اگر با تحریم به اهدافمان نرسیم، باید با ایران وارد جنگ شویم

اگر با تحریم به اهدافمان نرسیم، باید با ایران وارد جنگ شویم

ولیعهد عربستان سعودی مدعی شد اگر فشار تحریم ها بر ایران تاثیر نگذارد، باید ظرف ۱۰ سال آینده با این کشور وارد جنگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر لفاظی های خود علیه ایران را تکرار کرد.

وی در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال مدعی شد: اگر با فشار تحریم ها بر ایران به اهدافمان نرسیم، باید طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با این کشور وارد جنگ شویم.

بن سلمان پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده بود برجام با وجود به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته ای، این روند را متوقف نمی کند.

وی گفت: نظاره گر بودن دستیابی ایران به سلاح هسته ای مانند این است که بنشینید و منتظر برخورد گلوله به سر خود باشید.

کد مطلب 4260309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها