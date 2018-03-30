اگر با تحریم به اهدافمان نرسیم، باید با ایران وارد جنگ شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر لفاظی های خود علیه ایران را تکرار کرد.

وی در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال مدعی شد: اگر با فشار تحریم ها بر ایران به اهدافمان نرسیم، باید طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با این کشور وارد جنگ شویم.

بن سلمان پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده بود برجام با وجود به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته ای، این روند را متوقف نمی کند.

وی گفت: نظاره گر بودن دستیابی ایران به سلاح هسته ای مانند این است که بنشینید و منتظر برخورد گلوله به سر خود باشید.