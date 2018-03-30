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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۷:۰۱

مقام نظامی اسرائیل: برجام اثربخش بوده است

مقام نظامی اسرائیل: برجام اثربخش بوده است

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ اثربخش بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گادی ایزنکوت» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل بر پایبندی ایران به برجام اذعان کرد.

وی همچنین مدعی شد توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ اثر بخش بوده و توانسته از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند.

ایزنکوت رصد فعالیت های ایران را از جمله مهمترین ماموریت های رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

گفتنی است اوایل فروردین «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاشیه اجلاس داووس به او هشدار داده است که در صورت خروج واشنگتن از برجام اروپا موضعی همسو با ایران، چین و روسیه خواهد داشت و فروپاشی این توافق می تواند در نهایت به جنگی تمام عیار در منطقه بیانجامد.

شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام آلمانی که نام او فاش نشده اعلام کرد که نتانیاهو در این دیدار نگرانی های خود درخصوص برجام را مطرح کرده و مرکل در پاسخ به او گفته است در صورت عدم ارائه جایگزینی برای برجام، درگیری نظامی بار دیگر روی میز خواهد بود.

کد مطلب 4260310

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