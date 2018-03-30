به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه طی چند سال گذشته این بانک، به روز ترین خدمات بانکی را در ایام تعطیلات نوروزی به مسافران ارائه کرده است،گفت: نوروز امسال نیز تمامی کارکنان بانک شهر تلاش داشتند تا کامل‌ترین خدمات بانکی را به مراجعان ارائه دهند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در تماس هایی که در هفته نخست تعطیلات نوروز با سامانه نظارت و ارتباط مردمی بانک شهر (۸۶۵۵) گرفته شده، عملکرد شعب و پیشخوان‌های شهرنت مورد رضایت شهروندان بوده است.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به افزایش خدمات پیشخوان های شهرنت بانک شهر در سال جدید، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد خدماتی که در سطح شعب انجام می شود، از طریق شهرنت های دارای دستگاه خودبانک قابل ارائه است که امیدواریم در سال جدید این خدمات افزایش یابد.

پورزرندی با تاکید بر این‌که «نوآوری در خدمات» همواره سرلوحه اقدامات در بانک شهر است،ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ پیشخوان شهرنت در بیش از ۱۸۰ شهر و حتی در مناطق محروم کشور، خدمات بانکی را به مراجعان ارائه می‌دهند.

امکان صدور کارت هدیه به مناسبت ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و فناوری اطلاعات بانک شهر از آمادگی این بانک برای صدور کارت هدیه به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر در پیشخوان‌های شهرنت خبر داد.

همچنین طبق اعلام مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، غلامحسین تابش‌فر با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از خدمات پیشخوان‌های شهرنت از نخستین روزهای تعطیلات سال نو گفت: در نخستین هفته تعطیلات نوروز، ۱۱۰۰ کارت بانکی برای مشتریان بانک شهر در پیشخوان‌های شهرنت صادر شد و این بانک، رکورد صدور کارت هدیه را در این مدت به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به فرارسیدن سیزدهم رجب و میلاد حضرت علی(ع) افزود: به این مناسبت که به عنوان روز پدر نامگذاری شده است، پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر در کنار سایر خدمات بانکی، آمادگی دارد تا به صورت گسترده با صدور کارت هدیه در خدمت شهروندان باشد.

به گفته تابشفر، تمامی پیشخوان‌های شهرنت در سراسر کشور در این ایام به صورت ویژه خدمات رسانی خواهند کرد و امیدواریم شهروندان در پایان تعطیلات از خدمات این بانک رضایت کافی داشته باشند.