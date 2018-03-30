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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک ناجا خبر داد؛

ترافیک سنگین در ۱۳ محور کشور/ وزش باد شدید در استان های غربی

ترافیک سنگین در ۱۳ محور کشور/ وزش باد شدید در استان های غربی

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در ۱۳ محور کشور خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران در برخی محورهای مواصلاتی گفت: شاهد بارش باران در استان های آذربایجان غربی، زنجان، همدان، لرستان(اکثر محورها)، استان البرز محورکرج - چالوس، استان مرکزی محور اراک - بروجرد و استان کرمانشاه محور بیستون - کرمانشاه هستیم.

وی با اشاره به وزش باد شدید نیز گفت: در استان های آذربایجان غربی، همدان و لرستان با وزش باد رو به روییم.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده ها نیز گفت: شاهد ترافیک در محورهای زیر هستیم:

۱-شمال به جنوب محور هراز محدوده های پارک جنگلی آمل، نارنجستان، تونل شماره ۱ سنگین  و محدوده های لاریجان، شنگلده، گزنک و آب اسک نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان.

۲-جنوب به شمال محور هراز محدوده های لاریجان و گزنک نیمه سنگین طول محور پر حجم و روان.

۳-شمال به جنوب محور کرج - چالوس محدوده های دزدبن، هزارچم، سیاه بیش، پل زنگوله، گچسر، سد کرج، آدران و پل خواب نیمه سنگین طول محور پرحجم و روان.

۴-جنوب به شمال محور کرج - چالوس محدوده های عسل کوچ و سیاه بیشه نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان.

۵- محور فیروزکوه در هر دو مسیر طول محور پرحجم و روان.

۶-محور قزوین - رشت  در هر دو مسیر  طول محور پرحجم و روان.

۷-استان اردبیل  محور اردبیل - آستارا  پرحجم و روان.

۸-استان گیلان محور های رشت - لاهیجان و رشت - انزلی پرحجم و روان.

۹-استان گلستان محور گالیکش- جنگل گلستان پرحجم و روان.

۱۰-باند شمالی آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره تا پل فردیس- نیمه سنگین.

۱۱-باند شمالی آزادراه کرج - قزوین از پل فردیس تا ترمینال شهید کلانتری - نیمه سنگین.

۱۲-باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس- نیمه سنگین.

۱۳- آزادراه قم - تهران محدوده عوارضی نیمه سنگین طول محور پرحجم و روان.

به گفته سرهنگ رحمانی، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

کد مطلب 4260543

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