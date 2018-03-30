ترافیک سنگین در ۱۳ محور کشور/ وزش باد شدید در استان های غربی

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران در برخی محورهای مواصلاتی گفت: شاهد بارش باران در استان های آذربایجان غربی، زنجان، همدان، لرستان(اکثر محورها)، استان البرز محورکرج - چالوس، استان مرکزی محور اراک - بروجرد و استان کرمانشاه محور بیستون - کرمانشاه هستیم.

وی با اشاره به وزش باد شدید نیز گفت: در استان های آذربایجان غربی، همدان و لرستان با وزش باد رو به روییم.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده ها نیز گفت: شاهد ترافیک در محورهای زیر هستیم:

۱-شمال به جنوب محور هراز محدوده های پارک جنگلی آمل، نارنجستان، تونل شماره ۱ سنگین و محدوده های لاریجان، شنگلده، گزنک و آب اسک نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان.

۲-جنوب به شمال محور هراز محدوده های لاریجان و گزنک نیمه سنگین طول محور پر حجم و روان.

۳-شمال به جنوب محور کرج - چالوس محدوده های دزدبن، هزارچم، سیاه بیش، پل زنگوله، گچسر، سد کرج، آدران و پل خواب نیمه سنگین طول محور پرحجم و روان.

۴-جنوب به شمال محور کرج - چالوس محدوده های عسل کوچ و سیاه بیشه نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان.

۵- محور فیروزکوه در هر دو مسیر طول محور پرحجم و روان.

۶-محور قزوین - رشت در هر دو مسیر طول محور پرحجم و روان.

۷-استان اردبیل محور اردبیل - آستارا پرحجم و روان.

۸-استان گیلان محور های رشت - لاهیجان و رشت - انزلی پرحجم و روان.

۹-استان گلستان محور گالیکش- جنگل گلستان پرحجم و روان.

۱۰-باند شمالی آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره تا پل فردیس- نیمه سنگین.

۱۱-باند شمالی آزادراه کرج - قزوین از پل فردیس تا ترمینال شهید کلانتری - نیمه سنگین.

۱۲-باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس- نیمه سنگین.

۱۳- آزادراه قم - تهران محدوده عوارضی نیمه سنگین طول محور پرحجم و روان.

به گفته سرهنگ رحمانی، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.