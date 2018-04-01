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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

پردیس «شهرک» میزبان عطاران و ۲ بازیگر ارمنستانی «مصادره» می شود

پردیس «شهرک» میزبان عطاران و ۲ بازیگر ارمنستانی «مصادره» می شود

نخستین اکران مردمی فیلم «مصادره» بعد از تعطیلات نوروزی با حضور رضا عطاران و ۲ بازیگر زن ارمنستانی میلنا واردانیان و آلیسا میلکستیان در پردیس سینمایی «شهرک» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس سینمایی «شهرک»، رضا عطاران به همراه دو بازیگر زن ارمنستانی میلنا واردانیان و آلیسا میلکستیان روز سه شنبه ۱۴ فروردین در ۲ سانس ویژه ۱۴ و ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی «شهرک» با مردم دیدار می کنند.

این فیلم نخستین تجربه کارگردانی مهران احمدی به شمار می آید که توسط محمد حسین قاسمی تولید شده است و علاوه بر عطاران چهره هایی چون هومن سیدی، بابک حمیدیان، مزدک میرعابدینی و هادی کاظمی در آن بازی می کنند.

علاوه بر اختصاص ۲ سانس ویژه نمایش فیلم «مصادره» در پردیس سینمایی «شهرک»، دست اندرکاران اجرایی این پردیس سه سانس ۱۶، ۱۷:۳۰ و ۱۸ را نیز در جدول اکران تعریف کرده اند.

کد مطلب 4261292
عطیه موذن

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