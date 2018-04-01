پردیس «شهرک» میزبان عطاران و ۲ بازیگر ارمنستانی «مصادره» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس سینمایی «شهرک»، رضا عطاران به همراه دو بازیگر زن ارمنستانی میلنا واردانیان و آلیسا میلکستیان روز سه شنبه ۱۴ فروردین در ۲ سانس ویژه ۱۴ و ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی «شهرک» با مردم دیدار می کنند.

این فیلم نخستین تجربه کارگردانی مهران احمدی به شمار می آید که توسط محمد حسین قاسمی تولید شده است و علاوه بر عطاران چهره هایی چون هومن سیدی، بابک حمیدیان، مزدک میرعابدینی و هادی کاظمی در آن بازی می کنند.

علاوه بر اختصاص ۲ سانس ویژه نمایش فیلم «مصادره» در پردیس سینمایی «شهرک»، دست اندرکاران اجرایی این پردیس سه سانس ۱۶، ۱۷:۳۰ و ۱۸ را نیز در جدول اکران تعریف کرده اند.