کلاس های درسی که زیر سایه درختان تشکیل می شود! ؛ گزارش مهر از شرایط تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم نمادینی که به مناسبت حذف مدارس کپری طی سال گذشته در یکی از مناطق محروم استان هرمزگان برگزار شد ، قرار بود دیگر شاهد وجود چنین کلاس های درسی در هیچ یک از استان های کشور نباشیم اما گزارش ها خلاف این موضوع را اثبات می کند.

فرماندار دلفان از توابع استان لرستان ، خواستار رفع محرومیت مدارس این شهرستان شد و اظهار داشت: دانش آموزان 63 روستای دلفان هنوز در مدارس کپری درس می ‌خوانند.

محمد علی ناصری افزود: با توجه به عمق محرومیت آموزشی و کمبود فضاهای آموزشی مناسب در این شهرستان ، استانداری لرستان هزینه تبدیل نیمی از مدارس کپری را تقبل کرده است.

فرماندار دلفان از مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان لرستان خواست نسبت به تامین مابقی هزینه تبدیل این مدارس اقدام کند.

وی همچنین با ناکافی دانستن اعتبارات تخصیص یافته برای مدارس تخریبی و فرسوده مناطق مختلف دلفان گفت: هم اکنون 12 آموزشگاه با قدمت 30 ساله و 2 هزار دانش ‌آموز در این شهرستان وجود دارد که در بدترین شرایط تحصیل می ‌کنند.

ناصری افزود: باید هرچه سریع تر نسبت به بازسازی و مقاوم ‌سازی این واحدهای آموزشی اقدام شود.

به گزارش مهر ، بر اساس آنچه در قانون اساسی کشور بدان اشاره صریح شده است ، برخورداری از امکانات آموزشی برای همگان باید یکسان و برابر باشد و این وظیفه دولت است که شرایط تحصیل مطلوب دانش آموزان در هر نقطه ای از این مرز و بوم را فراهم کند.

به گفته فرماندار دلفان ، تا کنون از 195 میلیارد ریال اعتبارات مدارس تخریبی استان تنها 13 میلیارد ریال آن به این شهرستان اختصاص یافته که این اعتبار جوابگوی نیاز نیست.

فرماندار شوش از توابع استان خوزستان نیز با تاکید بر توسعه فضای آموزشی منطقه گفت: این شهرستان 35 مدرسه کپری و تخریبی دارد.

محمد حسن پرآور با اشاره‏ به لزوم توجه بیشتر به مدارس منطقه از سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان‏ خوزستان خواست تا در کار پروژه های مدرسه سازی منطقه تسریع کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: از 29 هزار کلاس درس در این استان 11 هزار کلاس فاقد استاندردهای لازم هستند.

به گفته احمد فتحی ، دولت 400 میلیارد ریال برای بازسازی به مدارس تخریبی اختصاص داده است.

وی در عین حال تصریح کرد: از مجموع 600 هزار دانش آموز استان کرمان ، 400 هزار نفر دچار سوء ‌تغذیه هستند که در این زمینه نیز حمایت ‌ها و تلاش های جدی مردم و دولت مورد نیاز است.

فتحی بر رفع مشکلات مدارس مناطق جنوب استان تاکید کرد و افزود: در بعضی از مناطق جنوبی استان کرمان کلاس های درس در زیر سایه درخت برپا می شود به طوری که با جابجایی سایه ، کلاس های درس نیز جابجا می ‌شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: این روند مشکلاتی را در راستای آموزش دانش ‌آموزان در این مناطق ایجاد کرده است.