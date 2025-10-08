آخرین مدرسه کپری میناب جمع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبستان یک‌کلاسه شهدای خدمت در روستای درشهر بخش سندرک، با حضور سرتیپ دوم پاسدار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد(ع)، آیت‌الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، محمد باوقار مدیرکل نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، سرتیپ دوم اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد(ع) با اشاره به شرایط سخت تحصیل دانش‌آموزان در گذشته گفت: دانش‌آموزان این منطقه سال‌ها در کلاس‌های کپری و با کمترین امکانات تحصیل می‌کردند که به برکت نظام اسلامی و تلاش جهادگران، امروز صاحب مدرسه‌ای ایمن و استاندارد شده‌اند.

وی افزود: در چند سال اخیر بیش از ۱۵۰ کلاس درس در مناطق محروم و دورافتاده هرمزگان احداث و تحویل دانش‌آموزان شده است و در حال حاضر نیز ۸ باب مدرسه شامل ۳۶ کلاس درس در دست تکمیل است که به‌زودی افتتاح خواهد شد.

سالاری با تأکید بر اینکه «آخرین مدرسه کپری شهرستان میناب با ساخت این واحد آموزشی جمع‌آوری شد»، خاطرنشان کرد: این اقدام جلوه‌ای از تحقق عدالت آموزشی و توجه نظام به مناطق محروم است.

در ادامه، محمد باوقار مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: مدرسه شهدای خدمت با مشارکت خیران، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد(ع) و اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شده و هم‌اکنون ۹ دانش‌آموز این روستا در آن مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی یکی از محورهای اصلی توسعه در دولت و استان است، افزود: در حال حاضر ۳۴۰ پروژه آموزشی در قالب ۱۵۰۰ کلاس درس در نقاط مختلف هرمزگان در دست اجراست و استان از نظر حجم پروژه‌های آموزشی در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان گفت: به همت خیرین مدرسه‌ساز، سپاه و دستگاه‌های اجرایی، تا پایان سال آینده بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این مراسم، آیت‌الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز با تأکید بر جایگاه والای علم و آموزش اظهار داشت: علم و دانش زیربنای سعادت و پیشرفت جوامع است و آبادانی و توسعه هر منطقه در گرو علم‌آموزی نسل جوان است.

وی با استناد به احادیثی از ائمه اطهار(ع) دانش‌آموزان را به تلاش، امید و استمرار در تحصیل فراخواند و افزود: امروز در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط استان، ثمره توجه نظام اسلامی به عدالت آموزشی و رفع محرومیت را شاهدیم.

گفتنی است، روستای درشهر یکی از ۱۴ روستای منطقه شمال‌شرق هرمزگان است که در ارتفاعات صعب‌العبور واقع شده و شغل اصلی مردم آن دامداری و کشاورزی است.