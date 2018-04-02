به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: کاربرد داده های ماهواره ای در حفظ و ارتقاء محیط زیست، چهارمین محور از اولویت های سازمان فضایی ایران در توسعه کسب و کارهای نوین در سال ۹۷ است.

وی با بیان اینکه امروز با چالش های مختلف محیط زیستی در ایران مواجه هستیم، افزود: خشکسالی و خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، طوفان های شن و گرد و غبار در مناطق مختلف کشور، بیابان زائی و نیز فرونشست زمین در دشت های کشور که همگی به واسطه کمبود منابع آب و رطوبت خاک در کشور حاصل شده است.

براری ادامه داد: همچنین آلودگی های مختلف به ویژه در کلان شهرها و مناطق صنعتی، تغییرات کاربری و پوشش اراضی از جمله ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصه های منابع طبیعی، از دیگر مواردی است که امروزه محیط زیست ما را تهدید می کنند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: امروزه فناوری فضایی و به ویژه سنجش از دور، نقش بسیار کلیدی در پایش تمامی موارد یاد شده دارد. بررسی ها نشان می دهد، تنها موضوع بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی به تنهایی ۱۳ درصد از حجم بازار سنجش از دور را در دنیا به خود اختصاص داده و لذا زمینه مناسبی برای ورود بخش خصوصی و کسب وکارهای نوپا به شمار می رود.

رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با حمایت و توسعه کسب و کارهای نوین، بتوانیم خدمات کاربردی و موثری در زمینه حفاظت و ارتقاء محیط زیست کشور به جامعه ارائه دهیم.

وی گفت: خوشبختانه آرشیوی غنی از داده های ماهواره ای از ۴۰ سال پیش تاکنون در سازمان فضایی ایران وجود دارد که این آرشیو در اختیار بخش خصوصی قرار داده خواهد شد تا با انجام تحلیل های کارشناسی، تحلیل تغییرات محیطی و اقلیمی، ریشه یابی و مسیریابی گرد و غبارها وغیره، این داده ها را تبدیل به خدمتی نو و کاربردی برای حفظ و ارتقاء محیط زیست کنند.

به گفته براری، سازمان فضایی ایران با تعامل و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاههای متولی و حمایت و ایجاد کسب وکارهای فضاپایه در این حوزه، به دنبال توسعه کاربرد فناوری فضایی و داده های ماهواره ای در حفظ و ارتقاء محیط زیست کشور خواهد بود.